Nova versão do relógio inteligente da Apple pode ficar para setembro - Link - Estadão

A Apple pode deixar para outubro o lançamento da nova versão do Apple Watch, relógio inteligente da marca. De acordo com fontes do site especializado TechCrunch, o desenvolvimento da nova versão do aparelho está atrasado e fabricantes que costumam produzir os aparelhos da Apple não deram sinais de que o produto já esteja em produção. Com isso, a nova versão do eletrônico para vestir poderá ser lançada apenas em setembro, junto com a nova geração de iPhones.

Segundo fontes de outros sites, como o 9to5Mac, a Apple pode lançar uma versão intermediária do Apple Watch em março. A empresa poderia anunciar novos modelos do relógio inteligente com poucas alterações no design e algumas novas opções de pulseiras, feitas a partir de novos materiais.

De acordo com o site, a Apple deve lançar a atualização do sistema WatchOS 2.2 – disponível desde o início de janeiro em uma versão de testes para desenvolvedores. O novo software vai permitir que vários relógios da Apple sejam sincronizados em um único iPhone. Apesar das fracas vendas, a empresa ainda aposta que cada usuário pode ter vários modelos do dispositivo.

O Apple Watch chegou ao mercado em abril de 2015. Na época do lançamento, as vendas pareciam muito promissoras, porém sofreram várias quedas ao longo do ano. A Apple ainda não divulgou a quantidade de dispositivos vendidos, mas de acordo com dados da consultoria em varejo Slice, as vendas recuaram 90% até junho do ano passado.

Além do preço pouco acessível – no Brasil o relógio custa no mínimo R$ 2,9 mil –, um dos entraves para o dispositivo ganhar público é a dependência da conexão com o smartphone, o que o torna um acessório complementar.