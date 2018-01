'Novo iPhone é rápido demais'; reclamam usuários - Link - Estadão

REPRODUÇÃO/TECH INSIDER

Na última semana, os novos iPhones chegaram nas mãos dos consumidores em vários países ao redor do globo. Agora, algumas pessoas já estão postando suas impressões nas redes sociais. Apesar de não ter ninguém reclamando de que o iPhone entortou ou que está travando com problemas de processamento, usuários dos novos smartphones estão reclamando nas redes que os celulares são rápidos demais.

Segundo reportagem divulgada pelo site TechInsider, o problema está no Touch ID — sistema que reconhece a impressão digital do usuário e libera o uso. Extremamente rápido, o sistema não permite que a pessoa simplesmente ligue a tela do celular para ver as horas ou as notificações.

Alguns usuários, incomodados com a rapidez, estão utilizando outros dedos para clicar no botão central do celular, evitando que ele seja destravado. Outros alertam que este deve ser um truque da Apple para fazer com que as vendas do Watch aumentem.

Apesar de não confirmar nada, a Apple poderia realizar uma atualização do iOS para deixar o Touch ID mais lento.