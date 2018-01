Novo smartphone da Apple se chamará iPhone X, revela vazamento - Link - Estadão

REUTERS/Lucy Nicholson Novo smartphone da Apple será revelado nesta terça-feira, 12. Acompanhe a cobertura ao vivo no Link

A Apple foi surpreendida neste domingo, 10, por um grande vazamento de informações do sistema operacional iOS 11, que estará presente na nova linha de iPhones, que a empresa pretende revelar nesta terça-feira, 12, em um evento em sua nova sede, em Cupertino, na Califórnia. Entre as informações enviadas aos sites 9to5Mac e MacRumors e confirmadas pela BBC, está de que a Apple vai lançar um smartphone chamado iPhone X, além dos modelos iPhone 8 e iPhone 8 Plus. A fabricante não confirma as informações.

Os sites também revelaram, com base na documentação que receberam, como vai funcionar o novo sistema de reconhecimento facial do iPhone, que vai funcionar tanto para desbloquear a tela do smartphone, como para mapear as expressões dos usuários e transformá-las em emojis animados para compartilhar com os amigos. Veja abaixo como devem ser os Animojis:

Trata-se de um dos maiores vazamentos que já atingiram a Apple na história, uma vez que a empresa faz grandes investimentos para manter em segredo seus novos lançamentos. O esforço é ainda maior neste ano, uma vez que o evento de lançamento da próxima terça-feira, 12, marca os dez anos desde que a primeira geração do iPhone chegou ao mercado.

A diferença entre o iPhone X e os outros dois iPhones será, principalmente, a tela de OLED (diodo emissor de luz orgânico, na sigla em inglês), que aumenta o contraste da tela e deixa as cores mais vivas -- a tecnologia já é amplamente usada em smartphones de marcas concorrentes. Além disso, o formato da tela do novo smartphone vai ocupar quase toda a parte frontal do dispositivo e ele deixará de ter o botão físico "Home", que terá suas funções realizadas pelo botão lateral de liga/desliga, de acordo com os sites.

Com o vazamento, os sites também mostraram imagens da nova versão do relógio inteligente Apple Watch, que deve ganhar conexão com redes de banda larga móvel pela primeira vez, além de fotos dos novos AirPods, fones de ouvido sem-fios lançados pela Apple no ano passado.

O 'Estado' fará a cobertura ao vivo do lançamento dos novos iPhones nesta terça-feira, 12, a partir das 14h (horário de Brasília).