Novo smartphone do Google, Pixel 2 XL pode custar até US$ 950 - Link - Estadão

Droid Life

No dia 4 de outubro, o Google fará o anúncio de seus novos smartphones da linha Pixel – seguindo a tendência do ano passado, o aparelho provavelmente deve ter duas versões, chamadas de Pixel 2 e Pixel 2 XL. Nesta quarta-feira, 20, o site norte-americano Droid Life publicou as primeiras imagens vazadas do Pixel 2 XL, que deverá ser fabricado pela LG e terá duas cores – preto ou uma combinação de preto e branco. Além disso, o veículo também teve acesso a um novo dispositivo da empresa, o Google Home Mini, uma caixa de som conectada "menor" que o Google Home, anunciada em 2016.

De acordo com o site, o dispositivo com 64GB de armazenamento vai custar a partir de US$ 849 e o de 128 GB sairá por US$949. Pelas imagens, é possível perceber que o botão de ligar o dispositivo será laranja na versão branca e preta, mas ainda não ficou claro se a parte frontal do Pixel de duas cores será preta ou se terá bordas claras ao redor da tela.

Rumores apontam que o Pixel 2 XL terá uma tela OLED de 6 polegadas e processador Qualcomm Snapdragon 835. Segundo fontes, os novos aparelhos Pixel vão ter recursos gestuais muito parecidos com os dos aparelhos da HTC, que está fabricando a versão regular do Pixel 2.

É provável também que os novos smartphones sejam desenhados para favorecer o serviço chamado de Google Lens, anunciado no começo do ano no evento anual da empresa, o Google I/O. Basicamente, ele permite que o usuário aponte a câmera do smartphone para um lugar ou objeto e obtenha informações em tempo real sobre o assunto.

Assistente. O Google está trabalhando em uma versão menor de seu alto-falante inteligente, o Google Home. A versão pequena, chamada de Home Mini, teve suas primeiras imagens vazadas e se parece muito com o Echo Dot — versão compacta e mais barata do alto-falante Echo, da Amazon.

Droid Life

Assim como o Google Home, o Home Mini vai vir com o Google Assistant e poderá ser usado para ativar funções na casa inteligente, além de fazer buscas na internet e organizar lista de tarefas ou calendários.

Segundo o Droid Life, o Home Mini vai custar US$49 – hoje, o Google Home é vendido nos EUA por US$129. De acordo com as imagens, o produto será vendido nas cores preto, cinza e coral. Provavelmente o Home Mini será anunciado no dia 4 de outubro, junto com o Pixel 2.