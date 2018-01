Novos iPhones chegarão ao Brasil em 13 de novembro - Link - Estadão

REUTERS

A Apple oficializou nesta quarta-feira, 28, que vai lançar o iPhone 6S e 6S Plus no Brasil no dia 13 de novembro. A informação foi divulgada por meio do site oficial da empresa, que ainda não revelou o preço dos novos modelos. Segundo apurou o Estado, o produto deve estar disponível primeiro nas lojas da Apple (virtual e física). Operadoras , lojas de varejo e sites de comércio eletrônico devem receber o produto depois.



Embora os preços dos novos iPhones ainda não tenham sido divulgados, os produtos devem ter preços similares aos rivais Galaxy S6, Galaxy Note 6 e Galaxy S6 Edge+. Lançados recentemente no Brasil, os produtos da sul-coreana custam R$ 3 mil, R$ 3,7 mil e R$ 4 mil, respectivamente. As versões atuais do smartphone custam, atualmente, R$ 3,2 mil (iPhone 6) e 3,5 mil (iPhone 6 Plus).

As novas versões do iPhone, lançadas no início de setembro, já estão disponíveis em 40 países, incluindo EUA, Espanha e México. A fabricante deve lançar os novos modelos em 130 países até o final do ano. De acordo com a Apple, os celulares bateram recorde de vendas, com mais de 13 milhões de aparelhos vendidos nos primeiros três dias após o lançamento.

Novos recursos. Além do 3D Touch, os novos iPhones oferecem câmeras de qualidade superior às versões anteriores. A câmera traseira fotografa com resolução de 12 MP, que agora também filma em resolução 4K. A câmera frontal agora é de 5 MP, ganhou recurso que faz a tela acender para simular o flash – uma saída para não encarecer ainda mais o aparelho.

Além disso, estes são os primeiros smartphones da empresa a ter a função de desbloquear o celular apenas com a leitura de digitais. A ferramenta, chama de Force Touch, entretanto, tem causado polêmica com os usuários no exterior. Extremamente rápido, o sistema não permite que a pessoa simplesmente ligue a tela do celular para ver as horas ou as notificações. Ao tocar no aparelho, ele já é desbloqueada e o usuário já entra na interface do iOS.

O iPhone 6S mantém a tela de 4,7 polegadas da versão anterior, enquanto o 6S Plus ficou um apenas 0,2 polegada maior, com tela de 5,7 polegadas. Os dois produtos são equipados com sistema operacional iOS 9, a versão mais recente anunciada pela Apple.