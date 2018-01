Novos processadores só serão compatíveis com Windows 10 - Link - Estadão

Divulgação

A próxima geração de processadores da Intel, AMD e Qualcomm será compatível apenas com o Windows 10. Isso significa que não será possível instalar as versões antigas do sistema operacional em computadores com chips mais recentes. Atualmente a mais popular é a versão 7, presente em mais de 45% dos computadores e notebooks de acordo com empresa de pesquisa StatCounter.

O anúncio sobre a incompatibilidade foi feito no blog oficial da Microsoft. No texto, a empresa afirma que garantir a compatibilidade de versões antigas com processadores recentes exige um grande volume de trabalho. A decisão acaba agradando também as fabricantes de chips, que não se sentem mais obrigadas em desenvolver drivers que suportem sistemas anteriores.

A medida é mais um indicativo da estratégia agressiva para aumentar o número de computadores com o sistema operacional Windows 10, especialmente em ambientes corporativos. Uma vez que novos computadores não vão mais suportar versão antigas, as empresas serão pressionadas a migrar para o Windows 10.

Os resultados deste direcionamento na política de mercado da Microsoft já são perceptíveis. No início do mês, a empresa afirmou que a versão mais recente do sistema operacional teve a taxa de adoção mais rápida que qualquer outra versão, alcançando 200 milhões de dispositivos.

De acordo com a Intel, a mais recente linha de processadores Skylake, lançada em setembro do ano passado, é a primeira que funcionará exclusivamente com a versão mais recente do Windows.