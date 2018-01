O Chrome OS não vai acabar; diz o Google - Link - Estadão

REUTERS

Nesta terça-feira, 3, representantes do Google desmentiram um boato que surgiu há alguns dias, dizendo que a empresa pretende acabar com o sistema operacional Chrome OS e ficar apenas com o Android em atividade. Segundo reportagem publicada pelo jornal The Wall Street Journal, a empresa iria aproveitar toda a popularidade do sistema de celulares para poder alavancar a presença em notebooks.

Hiroshi Lockheimer, diretor de sistemas operacionais do Google, veio a público para desmentir o boato. Ele afirmou que o Chrome OS — usado apenas na linha de PCs de baixo custo Chromebooks — continuaria em atividade. ”Não há planos para eliminar progressivamente o Chrome OS”, disse o executivo. “Ele está aqui para ficar.”

Apesar de negar a unificação dos dois sistemas, Lockheimer afirmou que a companhia está trabalhando em uma integração entre o Android e o Chrome OS, visando facilitar e integrar o uso de dispositivos que utilizam suas plataformas.

Lançados pelo Google em 2011, os Chromebooks não corresponderam à expectativa da empresa, que esperava ver sua linha de PCs ter altos índices de venda. Segundo dados da consultoria IDC, os notebooks do Google foram responsável por apenas 3% das vendas de laptops em 2014. De acordo com o Google, 30 mil novos Chromebooks são usados nas salas de aula nos EUA a cada dia.