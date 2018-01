O que achamos do Apple Macbook (2015) - Link - Estadão

Por André Amorim

Ele nasceu polêmico: não é o novo MacBook Pro, nem o novo MacBook Air. O novo MacBook, que é só ‘MacBook’ mesmo, nasceu em março deste ano. E não está substituindo nenhum de seus ‘irmãos’.

Ele tem personalidade própria e vem ainda com uma novidade em termos de conectividade: ele possui apenas uma porta, a novíssima USB C, reversível, que serve tanto para carregar o aparelho, quanto o para transferência de dados e saída de vídeo.

DIVULGAÇÃO

O novo MacBook da Apple é bonito, tem uma espessura ridiculamente fina, e possui alguma coisa que faz com que você queira ter um, mesmo que não precise. Eu sei que temos outros aparelhos mais finos (ASUS Zenbook UX305), leves (Lenovo LaVie Z) e mais potentes (o próprio MacBook Air). Então por que um Macbook? O que a Apple quer criando mais um modelo de notebook? Na página oficial do produto, dá para ter uma ideia do que temos em mão: basicamente, a empresa está pensando em mobilidade. Seja ela mostrando o esforço feito para deixá-lo leve e fino, seja na quase absoluta falta de portas de conectividade, te convencendo que tudo pode ser feito “pelo ar”.

O segredo esta debaixo dos panos: o Intel Core M de 1.1Ghz é um processador com baixo consumo de energia, esquenta pouco, e por consequência, não é voltado para tarefas que exigem grande poder de processamento, como tratamento de imagens ou renderização de vídeos. O que coloca o MacBook como um aparelho de entrada, apesar do preço mais alto que o do MacBook Air. E, por praticamente não ter portas de conexão, força o usuário a 1) transferir seus arquivos via nuvem ou bluetooth, ou 2) comprar um caríssimo adaptador.

DIVULGAÇÃO

Eu vejo isso como a Apple tentando evangelizar os usuários ou atendendo um nicho específico de gente que não precisa de nada além do que está no notebook. Como um amigo meu disse, esse é um “notebook de sofá”. Você não quer cabo nem para carregar o aparelho. Quando um iPad não é suficiente, use um MacBook.

Ou, simplesmente: MacBook Pro > MacBook Air > MacBook > iPad

Sobre a espessura

O corpo totalmente em metal foi redesenhado, com uma nova placa mãe, um novo teclado, um novo trackpad, nenhuma ventilação, e uma bateria 35% maior em relação aos MacBooks anteriores, o que a faz durar em torno de dez horas, segundo o fabricante.

DIVULGAÇÃO

Sobre as novidades

E a Apple inseriu nessa máquina algumas novidades interessantes:

* Teclado: parte da “culpa” da menor espessura do aparelho se deve às teclas (retroiluminadas), que passaram por um redesenho e estão com altura bem próxima do chassi, dando uma resposta mais rápida ao teclar. A Apple trocou o mecanismo do tipo “scissor” pelo recém inventado tipo “butterfly”. Na prática, o toque ficou mais leve e a experiência de uso mudou para quem já é acostumado com o teclado da empresa, o que deve gerar opiniões divergentes.

DIVULGAÇÃO

* Trackpad: foi introduzida uma nova tecnologia Force Click, que tem a função de reconhecer a força e a pressão aplicada a ele, e assim realizar ações diferentes de um simples click.

Sobre a conectividade

A tão aguardada USB-C, que é reversível, é a única conexão de dados do MacBook. Ela tem a capacidade, além da transferência de dados, carregar o aparelho e servir como saída de vídeo. Existe apenas uma. Para pegar as fotos daquela câmera velha de guerra, além de um adaptador, também é necessário que o notebook tenha no mínimo alguns minutos de carga. Na outra lateral, há uma entrada para fone do ouvido. No mais, tudo wireless. Possui a mesma conexão wi-fi dual-band 802.11ac e Bluetooth 4.0.

Sobre uma possível confusão

A função das empresas é dar opções ao consumidor, e, em alguns casos, nos confundir. A função do consumidor é escolher a melhor opção, que encaixe a sua necessidade, que vá durar e dar valor ao dinheiro investido. Abaixo segue um pequeno guia de compra, por via das dúvidas:

REPRODUÇÃO

Qual Macbook comprar? Qual Macbook comprar?

Sobre as especificações

* Tela: 12 polegadas Retina Display

* Resolução: 2304×1440 pixels

* Processador: Intel Core M, opções com 1.1, 1.2 ou 1.3Ghz

* Memória RAM: 8 Gb

* Armazenamento: 256Gb ou 512Gb SSD

* Espessura: 13,1 mm

* Peso: 920 gramas

* Cores: prata, dourado ou ‘cinza espacial’

* Preço: de R$ 8,5 mil (ou US$ 1,3 mil, nos EUA) a R$ 10,5 mil