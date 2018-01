Pai usa óculos de realidade virtual para não perder o nascimento de filho - Link - Estadão

Nascimento foi transmitido ao vivo por meio do Samsung Gear VR. FOTO: Reprodução Nascimento foi transmitido ao vivo por meio do Samsung Gear VR. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Samsung divulgou uma nova ação para promover seus óculos de realidade virtual Samsung Gear VR. A empresa transmitiu o nascimento de um bebê na íntegra por meio dos óculos para um pai que estava fora da sua cidade quando sua esposa entrou em trabalho de parto.

Os escolhidos foram Jason e Alison Larke, um casal australiano prestes a ter o terceiro filho. O casal passa meses distante por causa do trabalho de Jason, que é engenheiro elétrico, e um dos períodos de ausência caiu exatamente na data prevista para nascimento do filho caçula.

A Samsung ofereceu uma nova experiência ao casal para mostrar o potencial da realidade virtual: faria a transmissão completa do nascimento por meio da tecnologia para que o pai se sentisse o mais próximo possível da família.

O vídeo está disponível na íntegra na internet para quem quiser conferir a experiência.

O Gear VR funciona com um Galaxy Note 4 acoplado como tela e já está à venda nos EUA em versão para desenvolvedores por US$ 199. A Samsung tem realizado uma série de parcerias para promover seus óculos de realidade virtual. Recentemente, uma companhia aérea anunciou que vai oferecer a novidade para seus clientes da primeira classe como entretenimento.

Oculus Rift

Enquanto a Samsung promove seu produto, o fundador da Oculus VR, Palmer Luckey, afirmou que os esperados óculos de realidade virtual da empresa, os Óculus Rift, podem não chegar ao mercado este ano como prometido. ” Nós expandimos muito nossa ambição em torno do produto. Nossa parceria com o Facebook nos permitiu fazer coisas que não poderíamos antes como contratar 300 pessoas para trabalhar e levar o Rift ao nível que nós queremos”, afirmou, no festival South by Southwest (SXSW)