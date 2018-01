Para brigar com Apple, Microsoft anuncia nova linha de PCs e atualização do Windows 10 - Link - Estadão

Reuters Panos Panay, vice-presidente da divisão de Surface, mostra o novo Surface Studio.

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 26, uma nova linha de computadores prontos para brigar com a Apple e os seus Macs e MacBooks – a empresa do iPhone deve anunciar novidades no segmento em evento nesta quinta-feira, 27. Em evento realizado na manhã da quarta-feira, a Microsoft trouxe à tona três novos modelos do Surface – uma das raras linhas de hardware da Microsoft que fazem sucesso.

Equipado com um processador i7, da Intel, o Surface Book i7 terá tela de 13 polegadas e bateria de vida de 16 horas – quatro a mais que o modelo original Surface Book, lançado no ano passado. O modelo chegará ao mercado norte-americano em novembro, por US$ 2,4 mil. Já o Surface Pro 4, misto de tablet e laptop, chega ao mercado também em novembro por US$ 900, com tela sensível a toque de 12,3 polegadas, 4 GB de memória RAM e mínimo de 128 GB de armazenamento.

Mais robusto dos três, o Surface Studio é o computador topo-de-linha da Microsoft: com tela de 28 polegadas, 32 GB de memória RAM, placa gráfica GeForce 980 e processador Intel i7, ele pretende ser um rival à altura para o MacBook Pro. O sistema tem ainda armazenamento de 2 TB e quatro portas USB 3.0.

Criação. Durante a conferência, a empresa de Bill Gates também anunciou que terá uma nova atualização para o Windows 10 no início de 2017. Chamada de Creators Update, ela será gratuita para todos os usuários do Windows 10, e terá foco em criação de conteúdo, especialmente em áreas como realidade virtual, realidade aumentada e 3D.

O principal destaque da Creators Update será uma nova versão do Paint, o programa simples de edição de imagens da Microsoft, presente no Windows desde 1981 (na época, ainda conhecido como Paintbrush). A nova versão do Paint, que se chamará Paint 3D, deixará o usuário transformar imagens em duas dimensões em arquivos em 3D de forma simples.

Além disso, a empresa também fez demonstrações de como, com a ajuda de um app de celular, será possível escanear qualquer objeto e renderizá-lo em 3D diretamente no Paint. A plataforma conta ainda com um novo espaço para compartilhar criações em 3D, a Remix 3D, e entre as novidades da atualização está a possibilidade de exportar objetos e prédios criados em Minecraft para o Paint – e, com a ajuda do novo app, imprimi-los diretamente em 3D.

Para os fãs de games, há duas novidades: a primeira é de que, com ajuda do software de transmissão Beam, será possível transmitir seus jogos do Xbox One diretamente no PC para plataformas como YouTube e Twitch. Além disso, com a função Arena, será possível criar torneios entre os seus amigos que jogam no Xbox One e no PC.

Realidade virtual. Além do Surface Book e da Creators Update, a Microsoft anunciou ainda que vai entrar no jogo da realidade virtual de forma mais agressiva, lançando seus próprios óculos de realidade virtual. Com preço previsto a partir de US$ 300, os aparelhos serão fabricados por empresas parceiras da Microsoft, como Dell, HP, Asus, Acer e Lenovo e chegam ao mercado no início de 2017.

Os óculos, no entanto, devem funcionar apenas para computadores – não foi dito durante o evento que eles poderiam ser compatíveis com o Xbox One, videogame da empresa. No início deste mês, a principal rival da Microsoft nos games, a Sony, lançou seu óculos de realidade virtual, o PlayStation VR, por US$ 399 no mercado norte-americano.

A empresa também mostrou novidades sobre o Microsoft HoloLens, seu projeto de realidade aumentada. Em uma demonstração com o Microsoft Edge, navegador do Windows 10, a empresa fez um teste no qual é possível testar se uma cadeira vai se adequar à decoração de uma sala – antes mesmo de comprar. Há ainda um novo aplicativo chamado HoloTour, que poderá levar o usuário para viajar pelo mundo e ver monumentos como se ele estivesse em frente a eles.