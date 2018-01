Poderoso, Galaxy Note 8 é a volta por cima da Samsung - Link - Estadão

Samsung Aparelho chega ao mercado brasileiro por preços a partir de R$ 4,4 mil

O Samsung Galaxy Note 8, mais recente aparelho premium da marca sul-coreana , também pode ser chamado de redentor. O telefone traz pequenas mudanças em relação ao outro topo de linha da Samsung, o Galaxy S8/S8+. No entanto, ele consegue – e bem! – reverter a imagem do seu antecessor, o fiasco Galaxy Note 7, que nem chegou a ser vendido no Brasil por conta da sua bateria explosiva.

O Samsung Galaxy Note 8 é hoje um dos melhores smartphones com Android disponíveis no mercado brasileiro. Tem uma câmera muito boa, desempenho veloz e a caneta S Pen se prova um item essencial e útil na operação do aparelho. A Samsung conseguiu criar um aparelho novo tão bom que torna o Note 7 um rodapé na história corporativa da empresa. Seu preço, por ser um aparelho de nicho - nem todo usuário de smartphone precisa da S Pen - é tão grande quanto suas especificações técnicas: seu preço sugerido é de R$ 4, 4 mil (versão com 64 GB) e R$ 4,8 mil (128 GB).

Configuração. O Galaxy Note 8, por dentro, é quase igual (repito: quase) ao Galaxy S8: processador Samsung Exynos de oito núcleos, 6 GB de RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento padrão, expansível com cartões microSD (que pode ser substituído por um segundo SIM card, se necessário), duas câmeras traseiras de 12 megapixels, leitor de impressões digitais e de íris (para desbloqueio do aparelho), rodando Android 7 “Nougat" com interface Samsung e a assistente virtual Bixby instalada. Sua tela é de 6,3 polegadas com resolução QuadHD e a bateria tem capacidade de 3.300 mAH, um pouco menos que o S8+ (com 3.500 mAH).

As diferenças para o outro modelo da Samsung são a adoção da câmera dupla, mais RAM (6 GB em vez de 4 GB) e o recurso exclusivo do Note 8: a caneta S Pen, que fica escondida no corpo do aparelho e ativa diversos recursos ao ser removida do seu compartimento.

Design. Seu design também é parecido com o Galaxy S8, com uma grande peça de vidro curvado na frente e moldura quase sem bordas nas laterais e uma margem pequena na parte superior e inferior da tela. Só que o Note 8 tem um design mais retangular, com cantos menos arredondados, o que o deixa com um visual mais sóbrio e discreto. O Galaxy Note 8 mede 162,5 x 74,8 x 8,6 mm e pesa 194 gramas. Para comparação, o iPhone 8 Plus - ainda não lançado no Brasil - mede 158,4 x 78,1 x 7,5 mm e pesa 202 gramas.

Vale mencionar também que, como seus irmãos S8, o Note 8 tem proteção padrão IP68 contra água e poeira e usa o conector padrão USB-C para recarga da bateria e troca de dados com o computador. Os fones de ouvido são os mesmos do S8, da marca AKG, com boa qualidade sonora e acabamento em tecido.

Com a tela ocupando grande parte da frente do aparelho, o botão principal é virtual, que vibra ao ser tocado. Por conta dessa mudança, o leitor de impressões digitais fica atrás do telefone, próximo às câmeras. O outro item de segurança biométrica do Note 8 é o leitor de íris, que serve para desbloquear o aparelho. Apesar desse recurso já existir na Samsung desde o Note 7 e o Galaxy S8, ele é perceptivelmente mais veloz que nos modelos anteriores.

Caneta S Pen. Uma tela grande de excelente resolução seria um excelente espaço para tomar notas, não? O Galaxy Note 8 aproveita muito bem essa vantagem. Ao remover a caneta S Pen do seu compartimento, a tela fica totalmente escura: nesse momento, ela já é um bloco de anotações pronto para funcionar. Rabisque, desenhe ou escreva na tela, afinal é um dos melhores recursos do aparelho.

Com a tela desbloqueada, o Note 8 permite, entre outras funções, capturar a tela em uso e fazer anotações em cima, criar GIFs animados para mensagens (uma bobagem divertida) ou usar o aplicativo Samsung Note, que funciona como um caderno onde estão todas as suas notas.

Mas o mais divertido é usar o aplicativo/rede social S Pen: ali estão compartilhados desenhos e ilustrações de gente do mundo todo que usa o Note 8, versões anteriores do Note ou tablets habilitados para uso com caneta Stylus (como o Galaxy S3 Tab). Se não souber desenhar, o próprio S Pen tem uma área específica de coloração, para pintar desenhos no estilo “Jardim Secreto” e compartilhar com a rede (ou nas suas redes sociais, se for o caso).

Câmera. Seguindo uma tendência de mercado, com Apple iPhone 7 Plus, LG G6, Asus Zenfone 4 e Moto Z2 Force, o Galaxy Note 8 tem duas câmeras com resolução de 12 megapixels na sua parte traseira. Uma tira fotos com o ângulo mais aberto e a outra dá um zoom óptico de 2x, aproximando o objeto a ser fotografado.

Essa combinação de lentes permite também tirar fotos no modo Dinâmico, que desfoca o fundo e deixa a parte da frente em destaque. O interessante é que fotos tiradas nesse modo podem ser editadas depois para ajustar o foco/desfoco, caso o resultado não fique bom ou você queira ver o fundo com mais detalhes. Esse modo Dinâmico é chamado de modo Retrato pela Apple no iPhone 7.

As câmeras do Note 8 são muito boas e comparáveis à qualidade da câmera do S8+, com a vantagem de adicionar o zoom ao pacote. Fotos de detalhes saem quase perfeitas e as cenas noturnas são muito boas também - mas nesse caso, tire fotos com a câmera principal. O modo zoom tem melhor desempenho durante o dia.

O Note 8 foi também o primeiro a oferecer estabilização óptica nas duas câmeras. Isso significa fazer vídeos com imagens menos tremidas, mesmo sem usar um tripé.

Desempenho. Em testes de desempenho, o Galaxy Note 8 é quase idêntico ao do S8+. Mas como a unidade de testes que recebemos era o modelo coreano, com espaço apenas um SIM card de operadora (em uma configuração que não será vendida no Brasil). A bateria merece ser elogiada: mesmo tendo uma capacidade menor (3.300 mAH) em comparação ao S8+(3.500 mAH) e ao Note 7 (também 3.500 mAH), seus resultados foram similares ao do S8+, chegando ao final do dia com algo entre 28-35% de carga restante.

O Galaxy Note 8 roda Android 7 “Nougat" com a interface TouchWiz da Samsung - que é exatamente a mesma dos demais modelos novos da fabricante e inclui a assistente virtual Bixby, que por enquanto só fala inglês com o dono do telefone. Felizmente, a Bixby pode ser desativada de forma rápida.