Por US$ 125; Redmi Note 2 é lançado pela Xiaomi - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

No mesmo dia em que a Samsung lançou dois novos aparelhos e um sistema de pagamentos, a Xiaomi resolveu roubar um pouco a atenção e lançar, na China, o Redmi Note 2 e o Redmi Note 2 Prime — “phablets”, assim como os produtos apresentados da fabricante sul-coreana.

O primeiro é um smartphone com uma tela Full-HD de 5,5 polegadas, 2 GB de memória RAM, 16 GB de armazenamento e um processador de oito núcleos da MediaTek com suporte a 64 bits. A câmera traseira — que possui sensor fabricado pela Samsung — tem 13MP. A frontal, por sua vez, conta com 5MP.

Com o sistema Android 5.0 Lollipop, o smartphone conta ainda com um blaster infravermelho, permitindo controlar TV, home theater e até mesmo o ar-condicionado.

O Redmi Note 2 Prime possui as mesmas especificações técnicas. A diferença é que ele tem um clock mais rápido do processador e 32 GB de armazenamento.

Segundo a Xiaomi, o Redmi Note 2 e o Note 2 Prime serão lançado na China a partir do domingo, 16, e no resto do mundo em breve. O primeiro custará ? 799 (o equivalente a R$ 440) e o Prime, ? 999 (R$ 545).

A série Redmi é a mais popular da fabricante chinesa. Conta com 70 milhões de unidades vendidas e foi a aposta da empresa ao chegar no Brasil.

No evento de lançamento, a empresa ainda apresentou a sétima atualização de seu sistema operacional, que se baseia no Android. Além disso, lançou um novo roteador, o Miwifinano, que se caracteriza por ser extremamente pequeno.