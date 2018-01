Primeiro tablet feito pelo Google começa a ser vendido nos EUA - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

O Google começou a vender ontem o primeiro modelo de tablet da marca totalmente desenvolvido pela equipe da empresa, o Pixel C. O produto chegou às lojas dos Estados Unidos e de outros 13 países com preços a partir de US$ 499 (cerca de R$ 1,9 mil).

Leia também:

Google leva Theatro Municipal de São Paulo para o Street View

Google Play agora oferece sistema de recarga de créditos para compras

Criadora do sistema operacional móvel mais popular do mundo, o Android, o Google desenvolve desde 2012 uma linha de smartphones, tablets e centrais de mídia chamada Nexus. No entanto, os produtos sempre foram criados em parceria com fabricantes, como Asus, Samsung e LG. Após o projeto, elas também cuidam da fabricação dos dispositivos.

No caso do Pixel C, por outro lado, o Google foi responsável por todo o desenvolvimento do aparelho, desde a definição do tamanho de tela até a escolha do tipo de processador e qualidade da câmera – em um modelo mais parecido com empresas rivais, como a Apple. A fabricação do produto ficou a cargo de uma empresa terceirizada, a HP.

Em comunicado à imprensa, o Google afirma que o tablet Pixel “mostra novas tecnologias que podem inspirar parceiros da plataforma Android”.

Recursos. No caso do Pixel C, o destaque é o teclado, que se prende ao dispositivo por meio de imãs, como já ocorre no iPad. A diferença é que a sincronização do aparelho com o acessório acontece instantaneamente, sem a necessidade de o usuário ativar o recurso.

Com tela de 10,2, polegadas e resolução de 2560 × 1440 linhas de pixels – o equivalente a duas vezes a resolução Full HD –, o Pixel C é equipado com um dos processadores mais avançados da NVidia. Ele possui acabamento em alumínio e pesa 517 gramas. A câmera traseira tem 8 megapixels, enquanto a câmera frontal tem 2 megapixels. O aparelho utiliza a versão mais recente do Android.

Além dos EUA, o Google lançou o produto na Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Espanha, França, Holanda, Hong Kong, Inglaterra, Irlanda, Nova Zelândia e Suíça.

Nos Estados Unidos, o Pixel C chegou ao mercado com preço de US$ 500 (na versão com 32GB de armazenamento) e US$ 600 (na versão com 64 GB de armazenamento). Já o teclado, que é vendido separadamente pela marca, custa US$ 150 (cerca de R$ 550).

De acordo com a assessoria do Google no Brasil, ainda não há previsão de chegada do Pixel C no mercado nacional, nem preço definido.

No vídeo abaixo, é possível ver melhor o tablet oficial do Google: