Rádio FM pode ser tornar obrigatória em celulares no Brasil - Link - Estadão

Foto: Paul Hanna/Reuters Segundo o levantamento do Zoom, o preço mais favorável pelo qual que você pode comprar um Motorola Moto G G5 Plus TV Digital 32GB XT1683 (12,0 MP 2 Chips Android 7.0) é R$ 870,32. No outro extremo, o maior preço fica em R$ 1499,00. A variação entre o menor e o maior preço, portanto, é de até 72%.

Foto: Claudia Tozetto/Estadão Marcando forte presença no topo da lista dos 10 smartphones mai s procurados em novembro, a Motorola aparece mais uma vez com a linha Moto G: em segundo lugar, está o Moto G5 32GB XT1672 (13,0 MP 2 Chips Android 7.0), que sai por, no mínimo, R$ 703,12 e, no máximo, R$ 1289,00. Ou seja, o preço varia até 83% a depender do site em que se está pesquisando.

Foto: Lenovo O consumidor encontra o Motorola Moto G G5S Plus TV Digital 32GB XT1802 (13,0 MP 2 Chips Android 7.1) por, no mínimo, R$ 1231,12 e, no máximo, R$ 1849,00, como aponta o levantamento do Zoom para o Estado. A variação entre os dois extremos fica em até 50%.

Foto: Samsung Primeiro na lista a quebrar a hegemonia da Motorola, o Samsung Galaxy J5 Prime 32GB SM-G570M (13,0 MP 2 Chips Android 6.0) pode ser encontrado por preços que variam até 81%: de R$ 645,02 a R$ 1169,00, segundo o levantamento do Zoom.

Foto: Felipe Rau/Estadão Com resolução de 13 megapixels e uma lente bem luminosa (f/1.9, que seria indicada para tirar boas fotos em condições ruins de luz), o resultado da câmera do J7 Prime é mediano – mesmo assim, o Samsung Galaxy J7 Prime 32GB SM-G610M é o quinto mais procurado no e-commerce brasileiro em novembro. Os consumidores podem encontrá-lo por preços que vão de R$ 939,90, no extremo mais barato, a R$ 1767,90, no caso mais caro. A variação chega, portanto, a 88%.

Foto: Samsung Na avaliação do Link Estadão, o Galaxy S7 Edge da Samsung estão à frente do iPhone nos critérios de bateria, memória RAM, resolução da tela e densidade de pixels. Ele também está em 6º na lista de mais procurados feita pelo Zoom. O preço mais baixo pelo qual se acha o Galaxy S7 Edge 32GB SM-G935F no e-commerce é de R$ 1889,10, enquanto o valor mais alto pedido pelo produto é R$ 4642,90 – a variação de site para site pode chegar a 145%.

Foto: Daniel Teixeira/Estadão O menor preço encontrado para o Motorola Moto Z Z2 Play 64GB XT1710 (12,0 MP 2 Chips Android 7.1) pelo levantamento do Zoom é R$ 1599,00, e o maior preço fica em R$ 2599,90. A variação é de até 62%.

Foto: Felipe Rau/Estadão Oitavo smartphone mais procurado no e-commerce braisleiro em novembro, o Samsung Galaxy J7 2016 (Metal 16GB J710 13,0 MP 2 Chips Android 6.0) é vendido por preços que variam até 147%. O menor valor que o consumidor pode pagar pelo aparelho, segundo levantamento do Zoom, é R$ 620,10. O maior preço encontrado, por outro lado, foi de R$ 1531,38.

Foto: Samsung Já quase no fim da lista dos 10 smartphones mais procurados aparece o Samsung Galaxy A5 2017 32GB A520FZKP. O preço mínimo encontrado para este aparelho no levantamento do Zoom foi de R$ 1169,10, enquanto o preço máximo foi de R$ 3002,34. Ou seja, os valores cobrado sem sites de e-commerce brasileiros podem variar até 157%.