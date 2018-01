Próximo iPhone virá em três modelos e com ‘sensor 3D’ para selfies - Link - Estadão

Edição especial de 10 anos do iPhone é muito aguardada pelo mundo da tecnologia

O iPhone chegará ao mercado em três versões, uma delas com tela de OLED (diodo emissor de luz orgânico, na sigla em inglês). Vai ter um sensor 3D para desbloquear o aparelho por meio do reconhecimento da face e para melhorar as selfies. Não terá mais o botão físico Home. Isso se as previsões do analista da consultoria KGI Securities, Ming-Chi Kuo, estiverem certas (de novo). Kuo divulgou nessa terça-feira, 4, sua famosa lista de apostas para o novo iPhone.

Por seu recorde de “acertos” em relação aos novos recursos de diversas versões do iPhone, Kuo é considerado pelos sites de tecnologia como o analista mais preciso do mundo. Ele possui fontes em toda a cadeia de suprimentos da Apple e, segundo relatos, ele tem informante dentro da própria fabricante.

De acordo com as previsões mais recentes do analista, o próximo iPhone será lançado em três modelos diferentes. Além dos dois modelos com tela de 4,7 polegadas e 5,5 polegadas com tela de LCD, a Apple deve lançar outro produto com tela de OLED – há anos presente nos smartphones da Samsung – com tamanho de 5,2 ou 5,8 polegadas.

Seguindo a tendência do mercado, os novos smartphones da marca devem passar por uma mudança no design, que a tela vai ocupar quase a totalidade da parte frontal do aparelho. Segundo Kuo, o novo iPhone terá a maior proporção de tela do mercado, superando qualquer outro dispositivo concorrente. Como parte das mudanças, a versão do iPhone em OLED não terá botão Home, nem sensor de impressões digitais.

A versão de OLED do iPhone também será equipada com sensor 3D, que vai permitir que os usuários desbloqueiem o aparelho por meio do reconhecimento facial. O sensor também vai ajudar a melhorar a qualidade das selfies. Falando em câmera, Kuo acredita que a versão de 4,7 polegadas continuará a vir com a câmera simples, enquanto os outros dois modelos terão câmera dupla.

Quanto à parte interna, os novos iPhones terão opções com memória de 64 GB e 256 GB. A versão OLED do iPhone deve ter memória RAM com maior capacidade em relação aos outros dois modelos. O analista afirma que a Apple deve incluir uma entrada USB-C, além da Lightning, para aumentar a velocidade de carregamento dos iPhones.

Os novos aparelhos da Apple devem ser anunciados em setembro, mas é possível que a data de chegada da versão OLED do aparelho ao mercado seja diferente.

Expectativa. A próxima versão do iPhone, que tem sido chamada no mercado de iPhone 8, tem gerado grande expectativa, já que 2017 é o ano em que o aparelho completou 10 anos de seu lançamento. Outros analistas de mercado já previram, também, que os novos iPhones devem ganhar novos recursos de realidade aumentada, além de uma versão mais inteligente da assistente pessoal Siri.