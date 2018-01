Qual é a importância do design para a tecnologia vestível? - Link - Estadão

O design é um dos elementos mais importantes para o sucesso de um produto. Na tecnologia, ele é chave (a Apple que o diga). Nesse meio, os vestíveis surgem aliando tecnologia e informação, já presentes em outros eletrônicos, com moda. Sobretudo, esses elementos devem resultar em algo que garanta beleza, usabilidade e, principalmente, personalidade ao seu usuário. Confira mais sobre esse assunto no vídeo, que conta com uma entrevista com o responsável pelo desenvolvimento de um vestível de sucesso, o Nike FuelBand: