Quatro dicas certeiras para melhorar a conexão Wi-Fi - Link - Estadão

Getty Images

Quanto menos obstáculos para o sinal de rede, melhor a conexão Quanto menos obstáculos para o sinal de rede, melhor a conexão

Não há nada mais frustrante para quem acessa internet via Wi-Fi do que conexões instáveis ou muito lentas. Muitas vezes, a responsabilidade por estas falhas é da operadora, que nem sempre entrega o serviço estabelecido em contrato. A causa dos problemas, porém, pode estar mais próxima do que se imagina, no roteador mal configurado ou posicionado de forma inadequada.

Leia também:

Li-Fi começa a ser testado na Europa

Sem necessidade de internet, um novo Wi-Fi está se tornando realidade

Um jeito de identificar a fonte do problema é conectar o computador ou notebook direto no cabo de rede e usar programas que medem a velocidade da internet, disponíveis em vários sites. Se a velocidade da rede cabeada e no Wi-Fi estiverem muito diferentes, há grandes chances de o problema estar em casa. Para ajudar a solucioná-lo, o Estado conversou com especialistas para descobrir dicas de como melhorar a qualidade da conexão do Wi-Fi doméstico:

1. Coloque o roteador no centro da casa

A rede Wi-Fi usa ondas de rádio comuns para transmitir dados da internet. Essas ondas são irradiadas em todas as direções pelo roteador, então qualquer obstáculo no meio do caminho – uma parede ou um móvel, por exemplo – pode reduzir drasticamente a potência do sinal. Por isso, não é uma boa ideia esconder o aparelho dentro de um armário, só porque ele não combina com a decoração da sala.

Segundo o professor de redes de computadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Lourival Aparecido de Gois, apesar de os roteadores alcançarem em média uma cobertura de 90 metros, em condições ideais como no centro de um campo de futebol, dentro de casa esse alcance cai para menos de 30 metros.

Como não é possível eliminar tantas barreiras físicas, o ideal é posicionar o equipamento o mais central possível em relação aos usuários. Outra recomendação é colocá-lo no alto para evitar que ele fique no nível dos móveis. Isso também ajuda a distribuir melhor o sinal de Wi-Fi, porque as ondas de rádio descem com mais facilidade do que sobem.

2. Escolha o canal menos congestionado

Em prédios com muitos apartamentos é possível que haja interferência entre as redes dos vizinhos. Isso porque a maioria dos equipamentos de Wi-Fi trabalham em canais de frequência na faixa de 2,4 GHz. Mas os roteadores contam com seis a doze canais para transmitir a conexão de internet, então basta selecionar um equipamento que funcione em outra frequência.

“O roteador procura o canal com menos conexões, porém a rede de 2,4 GHz está tão congestionada que mesmo o canal mais livre está sujeito a interferências”, diz o gerente de produto da TP-Link, Fábio Appel. Uma alternativa são os roteadores com tecnologia de 5 GHz que permitem que até 20 redes dividam o mesmo ambiente.

Caso a residência tenha mais de um roteador, o ideal é que eles operem em canais diferentes. Além disso, fique de olho em outros aparelhos que podem interferir na qualidade do sinal de Wi-Fi. Telefones sem fio e fornos de micro-ondas, que utilizam faixas de frequência próximas a 2,4 GHz, devem ser mantidos longe do roteador.

3. Proteja a rede de dispositivos intrusos

A velocidade da internet também depende da quantidade de aparelhos conectados. Pode ser que a causa da perda de desempenho de conexão esteja relacionada a outras pessoas que estão se aproveitando da sua rede Wi-Fi, sem autorização. Para impedir, é importante manter o roteador sempre atualizado e reforçar as configurações de segurança.

Além de evitar senhas fracas, em geral fáceis de memorizar, é possível ter mais segurança restringindo o acesso a dispositivos confiáveis e ativando recursos de criptografia e de ocultação do nome da rede. “Não há necessidade de todo mundo no prédio saber que a pessoa tem uma conexão Wi-Fi em casa”, diz Gois. Essas opções estão disponíveis no software de configuração dos aparelhos, que possibilita, inclusive, que o usuário veja quais dispositivos estão conectados.

Ao identificar um dispositivo intruso, o primeiro passo é trocar a senha do Wi-Fi imediatamente.

4. Considere instalar outro aparelho

Se mesmo depois de seguir as sugestões acima não for possível acessar a internet nos cômodos mais distantes do roteador, uma opção é substituir o roteador por um mais potente ou comprar outro aparelho. Outra opção mais acessível é usar um repetidor de sinal. “O repetidor de sinal é uma solução mais simples para levar o sinal para outros cômodos”, diz Appel. Uma vez posicionado em um lugar onde o sinal de Wi-Fi não seja muito fraco, o dispositivo vai se conectar à rede e retransmitir o sinal mais adiante.

Há também novos dispositivos no mercado que utilizam a tecnologia Powerline. Conectados ao roteador por meio de um cabo de rede, eles transmitem a conexão de internet por meio da rede elétrica e um dispositivo ligado na tomada do cômodo distante irradia o sinal Wi-Fi.