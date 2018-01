Receita Federal faz leilão com iPhone 6S Plus a partir de R$ 1 mil - Link - Estadão

Reuters iPhone 6S e Apple Watch podem ganhar novas versões nessa semana

Na próxima terça-feira, 5, a Receita Federal vai realizar um leilão eletrônico para pessoas físicas e jurídicas com mercadorias apreendidas no aeroporto de Guarulhos. Entre os lotes oferecidos, há opções que incluem um iPhone 6S Plus de 64 GB por R$1 mil – no site oficial da Apple, o aparelho é vendido por R$ 3 mil.

Além disso, máquinas fotográficas, relógios inteligentes, tablets, videogames e notebooks estão disponíveis no leilão. Os produtos estão expostos para visitação nos dias 1 e 2 de dezembro no terminal de cargas do Aeroporto de Guarulhos.

Quem quiser participar precisa usar um certificado digital válido para acessar o Sistema de Leilão Eletrônico no site da Receita. Os lances iniciais vão de R$ 500 a R$ 50 mil e as propostas poderão ser feitas até às 17h do dia 4 de dezembro. Os itens comprados, no entanto, tem venda proibida.

Para conferir a lista de produtos completa, basta entrar no site da Receita Federal e procurar pelo leilão cuja Unidade Executora é a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil – 8ª Região Fiscal.