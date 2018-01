Redução de pedidos a fornecedores sinaliza queda na venda de iPhones - Link - Estadão

Reuters

Alguns dos principais fornecedores da Apple na Ásia esperam queda de receitas e pedidos neste primeiro trimestre de 2016, o que pode indicar que as vendas de iPhones anuais devem cair pela primeira vez desde o lançamento do smartphone da Apple, em 2007.

As previsões de vendas fracas por companhias como a taiwanesa Semiconductor Manufacturing (TSMC), maior fabricante de chips terceirizada do mundo, e a fabricante de lentes de câmeras Largan Precision adicionaram preocupações sobre as projeções da Apple em meio à desaceleração da demanda global por smartphones.

Executivos da indústria afirmam que o último iPhone não teve novas funcionalidades suficientes em relação ao modelo anterior para atrair usuários, levantando temores de que a série de inovações da Apple – e os lucros que estas geram – pode estar chegando ao fim.

A Apple, que reportou resultados do trimestre encerrado em dezembro na terça-feira, 19, disse que não comentaria perspectivas de vendas. A companhia disse anteriormente que dados individuais obtidos a partir de sua rede de fornecedores não são um reflexo acurado de seu cenário futuro.

Analistas afirmam que as vendas do iPhone podem melhorar no segundo semestre, quando a companhia normalmente lança novos produtos, mas com competidores como Samsung e Huawei reforçando rivalidade, alguns fornecedores não se mostram tão confiantes.

“O ritmo de inovação caiu. A Apple está indo na mesma direção de outras marcas”, afirmou um fornecedor de componentes em Taiwan.

