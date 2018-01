Relógio inteligente da Apple chega ao Brasil nesta sexta-feira - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

A Apple começou a vender o relógio inteligente Apple Watch no Brasil nesta sexta-feira, 16, o primeiro relógio inteligente da companhia de Tim Cook. Com preços que variam entre R$ 2,9 mil e R$ 135 mil, o relógio está disponível no Brasil em 12 modelos diferentes, com diferentes opções de pulseiras.

Leia também:

Venda de Macs tem o pior desempenho em dois anos

Lançado há mais de cinco meses em vários países do mundo, o Watch ficou disponível no site oficial da Apple à meia-noite, uma tradição da empresa, mas não houve lançamento durante a madrugada em lojas físicas. O relógio também pode ser adquirido na loja oficial do Morumbi Shopping, em São Paulo; e na Apple Store do Village Mall, no Rio de Janeiro.

Dentre os modelos oferecidos, o Sport é o mais barato. Com uma caixa de 38 mm prateada, ele sai por R$ 2,9 mil. Ainda é possível comprar uma versão maior, com caixa de 42 mm, que custa R$ 3,3 mil.

Há uma versão intermediária, que também está disponível nos tamanhos de 38 mm ou 42 mm, com preço de R$ 4,6 mil e R$ 5 mil. As únicas diferenças do modelo em relação ao Watch Sport são a caixa de aço inoxidável e tela de cristal safira.

O modelo mais caro é o Apple Watch Edition, que custa a partir de R$ 80 mil. Ele traz uma caixa de 38 mm feita em ouro de 18 quilates nas cores rosa e dourado. É possível optar por um tamanho maior e pulseiras diferentes, mas o preço pode chegar a R$ 135 mil.

É possível ainda personalizar o relógio com 16 diferentes opções de cores de pulseiras. Para ter uma delas, no entanto, será preciso desembolsar, no mínimo, R$ 329. Uma pulseira de metal e feita de elos, por outro lado, custa cerca de R$ 3,6 mil.

Vale lembrar que todos os modelos usam o mesmo software e têm as mesmas especificações técnicas. O que muda, apenas, são as características externas do relógio.

O Watch chega ao País após apresentar um desempenho fraco globalmente. De acordo com dados da empresa de pesquisa em varejo Slice, a queda nas vendas do relógio chegaram a 90% desde o lançamento.