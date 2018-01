Rival do Chromecast, Amazon Fire TV Stick será lançado no Brasil - Link - Estadão

Divulgação/Amazon Amazon Fire TV Stick começa a ser vendido no Brasil

A Amazon lançou ontem nos Estados Unidos o Fire TV Stick Basic Edition, versão mais básica de seu aparelho que pode deixar qualquer TV conectada, com acesso a serviços de streaming como YouTube e Netflix. Segundo a empresa, o dispositivo deverá ser vendido oficialmente no Brasil em breve, embora ainda não tenha preço definido. No mercado, ele deve rivalizar com o Chromecast, do Google, e a Apple TV, da Apple.

Nos Estados Unidos, o Fire TV Stick é vendido por US$ 50 no site da empresa. Por enquanto, é possível comprá-lo e encomendá-lo para entrega no País e em outras 100 localidades. O dispositivo também deverá ter o idioma configurado para português do Brasil.

Assim como o Chromecast, o Fire TV Stick precisa apenas ser conectado a um cabo de força e uma entrada HDMI de uma TV para funcionar. No entanto, é um aparelho um pouco mais potente que o rival: possui processador de quatro núcleos, 1GB de memória RAM, 8GB de armazenamento interno e conectividade Wi-Fi. Versão simplificada do Fire TV Stick, lançado em 2014, o dispositivo, porém, não é capaz de reproduzir vídeos em 4K ou em HDR.