Samsung dá primeiro passo com Gear VR - Link - Estadão

Reuters

Brian Chen

The New York Times

Quando um amigo perguntar o que você fez no final de semana, você pode dizer “eu fiquei a uns 5 metros de distância de um dinossauro”, sem contar uma mentira.

Isso porque o Gear VR, óculos de realidade virtual desenvolvidos pela Samsung e pela Oculus VR, que pertence ao Facebook, já está disponível no mercado. O dispositivo custa US$ 100 – no Brasil, ele é vendido a R$ 800 – e parece um par de quadrados óculos de proteção. Apesar da aparência, ele dá a seus usuários um gostinho da tecnologia imersiva.

Para funcionar, o Gear VR exige a inserção de um modelo recente da linha de smartphones Galaxy ou Galaxy Note nos óculos – o mais barato deles não sai por menos de R$ 2 mil no Brasil. O dispositivo usa a tela do smartphone para o vídeo e seu cérebro computacional para rodar aplicativos e jogos. Trata-se de um precursor do poderoso Oculus Rift, um aparelho que se conecta com um PC e que deve chegar ao mercado nos primeiros meses do ano que vem.

Leia também:

Realidade virtual cabe em diferentes bolsos

Realidade virtual deve finalmente entrar na vida dos consumidores

Para uma tentativa inicial de um produto de realidade virtual, o Gear VR é um trabalho em progresso. A experiência de realidade virtual é fascinante e o Gear VR é, provavelmente, diferente de qualquer dispositivo de tecnologia que você já teve antes.

Mas, no meu teste do dispositivo, durante uma semana, o vídeo cansou meus olhos e o peso extra na minha cabeça fez com que meu pescoço doesse. Trata-se de um artefato de entretenimento que é bom ser tomado em pequenas doses e não usado por muitas horas de uma vez só – especialistas recomendam sessões de meia hora, para evitar a fadiga.

Para colocar os óculos, que parecem feitos de plástico barato, você ajusta duas tiras, uma horizontal e outra vertical. Do lado direito do artefato está a tela sensível ao toque para navegar pelo menu ou selecionar itens. Leva algum tempo para se acostumar com a tela, porque você não pode vê-la enquanto usa os óculos. Um pequeno círculo perto da testa ajusta o foco. Embora eu tenha uma boa visão, a imagem sempre parecia um pouco borrada.

Representantes da Samsung e da Oculus VR disseram que meu desconforto foi provavelmente causado pela inexperiência com realidade virtual. “Essa é uma experiência nova para muitos e há um processo de adaptação”, informaram as empresas em comunicado. “Na medida em que você usar o VR, ele se tornará mais confortável para longos períodos de tempo”. As empresas recomendam o uso do Gear VR sobre um suporte giratório ou em pé.

Na cabeça.

Um dos trunfos do Gear VR é contar com a biblioteca da Oculus, que já tem vários aplicativos e jogos prontos, esperando o lançamento do Rift. Um dos meus favoritos é o Milk VR, que roda vídeos feitos em formato de realidade virtual, permitindo a você que olhe para cima, para baixo e ao redor. Um vídeo coloca o espectador num barco à deriva no meio do Grand Canyon. Outro app legal é o do filme Jurassic World, que te põe perto de dinossauros.

Meu jogo favorito foi Land’s End, no qual se deve resolver enigmas ao olhar para pedras gigantes, levantando e movendo-as. Aqui o Gear VR arrasa: o movimento de cabeça ou a capacidade do dispositivo de seguir onde o espectador olha é excelente neste jogo. Quem esperaria que a realidade virtual daria a você poderes paranormais?

A Samsung e a Oculus estão inicialmente vendendo o Gear VR para fãs de jogos. Isso faz sentido tendo em vista que muito do conteúdo disponível para realidade virtual hoje são jogos. O risco dessa abordagem é que, no longo prazo, a realidade virtual possa atrair em grande parte apenas jogadores. A Microsoft, por exemplo, tinha a expectativa de que o Kinect, seu sensor de movimento, atraísse o interesse amplo como um dispositivo de computação, mas as pessoas rapidamente perderam o interesse.

Seria uma pena ver a era dos dispositivos de realidade virtual começar e acabar com jogadores de videogame. Enquanto a tecnologia melhora e desenvolvedores de aplicativos descobrem usos inovadores para o ambiente da realidade virtual, há potencial para um apelo mais amplo. O jogo do dinossauro foi um vislumbre de como museus podem se aproveitar da realidade virtual, por exemplo. Consigo também imaginar pessoas em asilos aproveitando a ideia de estar num lugar diferente.

Creio que a experiência oferecida pelo Gear VR será sedutora para muitas pessoas porque é nova e diferente. Duvido, porém, que ela se torne viciante: os óculos são frágeis, pesados e a qualidade de vídeo poderia ser mais clara.

Também seria bom se o Gear VR se conectasse com outros smartphones e não só com os mais novos modelos da Samsung. Eu não recomendaria a compra de um telefone da Samsung apenas para ver dinossauros ou levantar pedras gigantes com a cabeça. / TRADUÇÃO DE PRISCILA ARONE