Samsung deve lançar Galaxy S7 em fevereiro - Link - Estadão

Smartphone de tela curva da Samsung vai ganhar nova versão em breve

A Samsung, maior fabricante de smartphones do mundo, planeja fabricar cerca de 5 milhões de unidades do Galaxy S7, nova versão do seu smartphone mais avançado. O modelo deve ser lançado em fevereiro durante o Mobile World Congress, maior evento de mobilidade do mundo, que acontece entre 22 e 25 de fevereiro, em Barcelona, na Espanha.

De acordo com o jornal sul-coreano South Korea Electronic Times, a empresa deve lançar duas versões diferentes do seu smartphone: uma delas teria uma tela de 5,2 polegadas, enquanto a outra teria uma tela curva de 5,5 polegadas. Este último seria chamado de Galaxy S7 Edge.

Os novos tamanhos representam uma mudança na estratégia da Samsung, que ao lançar o Galaxy S6 e o Galaxy S6 Edge neste ano apostou em aparelhos com tamanho igual, de 5,1 polegadas. Ao aumentar o tamanho dos aparelhos, a empresa pode estar buscando oferecer aparelhos em categorias para disputar mercado com o iPhone 6S e 6S Plus, da Apple. Lançados neste ano, os produtos possuem telas de 4,7 e 5,5 polegadas, respectivamente.

Segundo fontes do jornal, a fabricante sul-coreana planeja fabricar inicialmente 3,3 milhões de unidades do produto na versão de 5,2 polegadas; o modelo de tela curva, porém, teria 1,6 milhão de unidades fabricadas. Procurada, a Samsung não comentou os rumores sobre os novos produtos.

