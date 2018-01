Samsung deve lançar programa de smartphones usados - Link - Estadão

Reuters Empresa quer reconquistar consumidores depois do fracasso do Galaxy Note 7

A fabricante de smartphones Samsung planeja lançar um programa para vender versões usadas de seus celulares a partir do próximo ano. As informações, divulgadas nesta segunda-feira, 22, foram confirmadas à Reuters por pessoas familiarizadas com o assunto, que ainda disseram que os smartphones deverão ser reformados pela empresa antes da comercialização.

A empresa de tecnologia sul-coreana está à procura de maneiras de sustentar o impulso nos ganhos que está registrando após a sua reestruturação na linha de produtos. Como o crescimento do mercado mundial de smartphones está estagnado, a companhia quer maximizar a sua eficiência de custos e manter as margens operacionais acima de 10%.

Assim, a ideia da fabricante é reformar smartphones da empresa, captados de clientes do plano de atualização anual de smartphones, antes de encaminhar os aparelhos para usuários inscritos no programa, diminuindo o preço dos produtos e aumentando o alcance dos smartphones da companhia.

A fonte que confirmou as informações para a Reuters se recusou a dizer o tamanho do desconto nos smartphones usados, nem quais aparelhos estariam aptos a participar dos programas.

Um porta-voz da Samsung disse que a empresa não comenta especulações.

Reforma. Não ficou claro quais componentes do telefone seriam alterados pela Samsung. No entanto, smartphones reformados, na maior parte das vezes, recebem uma nova bateria e uma nova carcaça. O iPhone, rival da Apple, tem um valor de revenda de cerca de 69% do preço original cerca de um ano depois do lançamento. Já os aparelho da linha Galaxy da Samsung, no mercado informal, são vendidos por 51% do preço original no mercado norte-americano.

Smartphones recondicionados poderiam ajudar a Samsung a aumentar sua presença em mercado emergentes, como a Índia, onde os dispositivos topo de linha da empresa possuem um valor extremamente acima do mercado. Além disso, a Samsung conseguiria afastar os rivais chineses de baixo custo.

Mercado. A consultoria Deloitte diz que o mercado de smartphones usados será no valor de US$ 17 bilhões este ano, com mais de 120 milhões de aparelhos vendidos ou negociados.