Samsung lança aparelhos 'fitness' para prática de exercícios - Link - Estadão

Divulgação O Gear Fit2 é uma pulseira inteligente capaz de monitorar os batimentos cardíacos de quem a usa.

A Samsung lançou dois produtos para ajudar na medição e desempenhos dos consumidores durante atividades físicas. A pulseira eletrônica Gear Fit2 - com capacidade de armazenar até 4 GB - oferece monitor de frequência cardíaca, GPS integrado e reprodutor de músicas. Já o Gear Icon X são fones de ouvidos sem fio que gerenciam informações e transmitem dados sobre o desempenho do usuário durante as atividades físicas.

O Gear Fit 2 está em pré-venda fora do país, por US$ 179,99 (http://www.samsung.com/us/ explore/gear-fit2/). Ele será comercializado em alguns mercados a partir de 10 de junho. Já os fones Gear Icon X devem estar disponíveis no 3º trimestre de 2016. Não há estimativa de preços e previsão de lançamento dos equipamentos no Brasil.

Divulgação O Gear Icon X é um par de fones de ouvido capazes de detectar dados dos movimentos de seus usuários

Segundo o vice-presidente Executivo de Marketing Global, Mobile Communications Business da Samsung, Younghee Lee considera que a empresa aposta no perfil de consumidor fitness e com estilo de vida saudável. "Nossa tecnologia de dispositivos móveis pode potencializar a rotina dos usuários e misturar exercícios com diversão. O Gear Fit2 e o Gear IconX são projetados para atender essas necessidades” disse.