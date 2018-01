Samsung lança assistente pessoal Bixby em inglês no Brasil - Link - Estadão

Samsung Com o Galaxy S8, a Samsung apresentou sua nova assistente pessoal, a Bixby

A Samsung anunciou nesta terça-feira, 22, que a assistente pessoal Bixby está disponível no Brasil e em outros 199 países. Por enquanto, porém, o sistema não funciona em português, apenas em inglês e coreano. O sistema, que está disponível no Galaxy S8 e Galaxy S8+, ajuda os usuários a executar ações como enviar fotos para contatos específicos, agendar compromissos ou configurar o smartphone. A Bixby fica disponível globalmente apenas um dia antes do lançamento do Galaxy Note 8, nova versão do smartphone que foi retirado do mercado no ano passado após o registro de casos de explosão da bateria em todo o mundo.

A partir de hoje, usuários do Galaxy S8 e do S8+ de todo o mundo podem habilitar os recursos de voz da Bixby pressionando o botão Bixby para iniciar o aplicativo. Além disso, é possível dizer “Hi, Bixby” (Oi Bixby, em inglês).

Concebido como um rival para a Siri, da Apple, e para o Assistant, do Google, o Bixby foi anunciado como uma das grandes inovações do S8. Lançado primeiro em coreano, o assistente pessoal só passou a entender inglês em julho, três meses depois do lançamento do S8 no mercado norte-americano. Procurada pelo Estado, a Samsung afirma que está trabalhando para disponibilizar a Bixby em português, mas ainda não há previsão de lançamento.

Hoje, o sistema já permite que usuários possam perguntar sobre o tempo – sendo capaz de entender perguntas formais ("qual é a previsão do tempo hoje?") ou expressões simples ("me mostre o tempo") –, pedir para que ela leia mensagens de texto ou "converse" com outros aplicativos, como o Google Maps. Ao dizer "Send the picture just taken to mom" (Envie a foto que eu acabei de tirar para a mamãe, em inglês), o sistema envia a foto diretamente para o contato, sem que o usuário precise fazer mais nada.

De acordo com a Samsung, a Bixby também permite que os usuários do smartphone criem comandos personalizados de voz para que o smartphone realize uma sequência de comandos. Por exemplo, é possível usar o comando “good night” (boa noite, em inglês) como um atalho para ligar o modo Não perturbe, configurar o alarme para 6 horas da manhã e ligar o filtro de luz azul.

Por enquanto, a assistente pessoal Bixby está disponível apenas no smartphone mais avançado da linha atual da Samsung, o Galaxy S8 e sua versão maior. Com o lançamento do Galaxy Note 8, que deve acontecer nesta quarta-feira, a partir do meio-dia (horário de Brasília), mais um smartphone da marca deve passar a suportar o sistema.