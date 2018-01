Samsung lança câmera que filma em 360 graus e nova versão do Gear Fit - Link - Estadão

A Samsung lançou na manhã desta quinta-feira, 30, dois novos produtos para complementar seu ecossistema no Brasil: a câmera capaz de filmar em 360 graus Gear 360 e a pulseira inteligente Gear Fit 2, atualizando o modelo lançado no Brasil em abril de 2014.

Ambos já estão à venda no País, através das lojas e do site da Samsung e de redes de varejo: o Gear 360 sai por R$ 2,6 mil, enquanto a pulseira custa R$ 1,3 mil. Juntos, os dois aparelhos chegam para complementar uma linha de aparelhos que hoje conta com o relógio inteligente Gear S2 e o óculos de realidade virtual Gear VR.

Câmera. Anunciada durante a Mobile World Congress, em Barcelona, a câmera Gear 360 é capaz de fazer filmes em 360 graus, que podem ser reproduzidos em óculos de realidade virtual ou através de sites como YouTube e Facebook. "Com o Gear 360, você deixa de só consumir conteúdo em realidade virtual e passa a produzi-lo", disse o gerente de produtos da Samsung, Renato Citrini, no evento de lançamento em São Paulo.

A câmera tem duas lentes capazes de filmar vídeos em resolução 4K (Ultra HD) com ângulo de 195º – o aparelho faz a junção das imagens em seu sistema. O Gear 360 tem proteção IP 53 (para chuva e areia, por exemplo), e é compatível com os celulares topo de linha da Samsung, como os Galaxy S6 e S7 e o Galaxy Note 5.

Para armazenar imagens e vídeos, é preciso inserir um cartão microSD no aparelho. Segundo a Samsung, cada minuto de vídeo gravado em 4K pelo aparelho tem cerca de 1 GB. O Gear 360 pesa 153 gramas e tem bateria para cerca de 140 minutos de gravação.

Pulseira. A Gear Fit 2 é resistente à água e poeira, possui uma tela curva SuperAMOLED e permite receber e responder notificações com mensagens de texto. Além disso, o monitoramento para atividades físicas é automático — só é preciso começar a correr, pedalar, caminhar ou remar para que o exercício seja registrado.

O vestível, que possui o sistema operacional Tizen, ainda conta com 4 GB de armazenamento e 512 MB de memória RAM.