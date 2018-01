Samsung lança dispositivo para deixar carro conectado a partir de chip 4G - Link - Estadão

Leia mais

A Samsung lançou, durante a última semana, uma série de acessórios para acompanhar a chegada ao mercado norte-americano de seu mais recente smartphone, o Galaxy Note 7. Entre fones de ouvido e uma versão melhorada dos óculos de realidade virtual Gear VR, um dispositivo se destaca: o Connect Auto.

Parecido com um pendrive ou um adaptador de tomada, o dispositivo poderá ser utilizado em qualquer carro para conectar o veículo, a partir de um chip habilitado para transmitir dados via redes 4G.

Para funcionar, o dispositivo deve ser conectado à porta OBD II – utilizada nos carros dos últimos 20 anos para fornecer dados sobre o automóvel de forma eletrônica. Com isso, o Connect Auto consegue receber informações do veículo, e enviá-las para o usuário.

Anunciado em fevereiro, o Connect Auto consegue disponbilizar sinal de Wi-Fi para até 10 dispositivos, desde que tenha um chip 4G em seu interior. Por enquanto, o aparelho está sendo vendido nos EUA exclusivamente para usuários da operadora AT&T – o preço varia de acordo com o plano contratado, mas o preço cheio do dispositivo é de US$ 109. Ainda não há previsão para o lançamento no Brasil.