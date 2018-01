Samsung lança Galaxy S7 resistente à água e com melhor câmera - Link - Estadão

Divulgação

A Samsung anunciou o lançamento do Galaxy S7 e o Galaxy S7 Edge, novas versões de seus smartphones mais avançados. Os novos aparelhos agora são resistentes à água e poeira e ganharam novos recursos de câmera, que permitem fotografar em condições de baixa luminosidade. Os aparelhos também foram equipados com bateria com maior duração que a versão anterior. Os novos produtos chegam às lojas em 11 de março nos Estados Unidos e em alguns outros países – ainda não revelados pela empresa. A Samsung deve iniciar a pré-venda dos produtos nos próximos dias, mas ainda não revelou os preços dos modelos.

Tratam-se dos smartphones mais avançados da marca e principais rivais da Apple, fabricante do iPhone 6S e 6S Plus. Eles foram revelados durante evento da Samsung um dia antes do início do Mobile World Congress, principal congresso de mobilidade do mundo. O evento começa amanhã, 22, em Barcelona, na Espanha, e vai até a próxima quinta-feira, 25. Em uma apresentação monumental, a Samsung instalou telas gigantes sobre o palco e distribuiu óculos de realidade virtual para a platéia. A empresa exibiu os dois smartphones em uma animação criada em 360 graus, antes de o presidente da divisão móvel da Samsung, DJ Koh, segurar os novos modelos em frente ao público.

Os novos smartphones receberam poucas mudanças no design, já que na versão anterior foram repaginados, quando a Samsung decidiu trocar o acabamento em plástico por metal e vidro para tornar os aparelhos mais sofisticados. A tela do S7 continua a mesma, com 5,1 polegadas e resolução Quad HD (2.560 x 1.440 linhas de pixels). O S7 Edge, por outro lado, agora ganhou uma tela curva um pouco maior, de 5,5 polegadas, mas com a mesma resolução. Ambos os aparelhos agora ficam com a tela sempre acesa: o horário e alguns informações essenciais – como os próximos compromissos – podem ser visualizados sem a necessidade de desbloquear o celular.

Embora não tenham recebido mudanças significativas no visual, os dois produtos ganharam espessura maior e ficaram mais pesados. O Galaxy S7 passou de 138 gramas para 152 gramas e a espessura passou de 6,8 milímetros para 7,9 milímetros. No caso do Edge, que teve aumento do tamanho da tela, o peso subiu de 132 gramas para 157 gramas e ganhou 0,7 milímetro na espessura. Um dos fatores que influencia no tamanho dos aparelhos é a bateria, que também teve sua capacidade aumentada na nova versão dos aparelhos.

A fabricante sul-coreana, que é a maior fabricante de smartphones do mundo, também melhorou ligeiramente o desempenho dos aparelhos, com a adição de chips mais potentes. Agora, os dois novos aparelhos da linha Galaxy poderão vir com processador de 2,3 GHz com oito núcleos ou de 2,15 GHz com quatro núcleos (dependendo da região). Além disso, os produtos são equipados com unidade de processamento gráfico, que melhora o desempenho de games mais avançados. Os produtos vem com a versão mais recente do sistema operacional Android, do Google, a 6.0 ou Marshmallow. O sistema, assim como em versões anteriores do produto, é alterado pela Samsung para ganhar recursos e aparência diferentes da versão original do sistema do Google.

Câmera inteligente. Um dos principais destaques do smartphone da Samsung é a câmera. Embora a resolução da imagem seja de 12 megapixels – inferior à do Galaxy S6 que tinha resolução de 16 megapixels – ela ganhou novas tecnologias que permitem tirar fotos melhores, mesmo em condições de baixa luminosidade. De acordo com a Samsung, a câmera tira fotos com pixels maiores e possui obturador com maior abertura, o que impacta diretamente na qualidade das imagens. Os produtos continuam a ter câmera frontal que fotografa com resolução de 5 megapixels.

A melhoria da câmera é um dos trunfos da marca sul-coreana na guerra contra a Apple, que historicamente faz poucos investimentos na qualidade das imagens fotografadas. A câmera também ficou mais rápida: agora, segundo a fabricante, ela ajusta o foco mais rápido e com maior precisão.

Ao aumentar a qualidade das imagens, a Samsung também aumentou a memória de armazenamento do produto. Agora, além de ter um produto com memória de 32 GB ou 64 GB internos, o usuário poderá usar um cartão de memória microSD – recurso indisponível em versões anteriores do aparelho. Com isso, os smartphones poderão adicionar até 200 GB de memória externa para guardar fotos, vídeos e outros conteúdos no celular.