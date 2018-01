Samsung lança novo modelo do Galaxy S8+ no Brasil - Link - Estadão

Brendan McDermid/Reuters Galaxy S8+ agora tem versão com mais memória RAM e espaço para fotos e vídeos

A Samsung anunciou nesta terça-feira, 25, o lançamento de uma nova versão do Galaxy S8+ no Brasil. O novo modelo possui memória de armazenamento de 128 GB, que pode ser expandida para 256 GB por meio de um cartão de memória. Além disso, o produto é o primeiro da marca com 6 GB de memória RAM, o que melhora o desempenho do processamento das aplicações no smartphone. O produto chega ao País com preço de R$ 4,8 mil e está disponível apenas na cor preta.

Lançado em março nos Estados Unidos, o Galaxy S8+ é o "irmão mais velho" do Galaxy S8, o smartphone mais avançado da Samsung. Até agora, o aparelho, que tem tela de 6,2 polegadas, era vendido apenas na versão com 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória de armazenamento (também expansível). O preço dessa versão do produto é de R$ 4,4 mil.

A nova versão do Galaxy S8+ chega ao mercado menos de um mês antes do anúncio do Galaxy Note 8, próxima geração do smartphone da Samsung que foi descontinuado após registro de casos de superaquecimento e até explosões em todo o mundo, no ano passado. O problema foi causado por uma falha de bateria, que a Samsung afirma ter solucionado por meio de novos controles de qualidade. Ainda não há detalhes de quando a nova versão do aparelho vai chegar às lojas nos Estados Unidos e em outros países, como o Brasil.