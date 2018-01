Samsung lança o Bixby, assistente de voz do Galaxy S8, nos EUA - Link - Estadão

Samsung Com o Galaxy S8, a Samsung apresentou sua nova assistente pessoal, a Bixby

A Samsung lançou nesta quarta-feira, 19, nos Estados Unidos, o Bixby, assistente de voz para os celulares Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus.

Concebido como um rival para a Siri, da Apple, e o Assistant, do Google, o Bixby foi anunciado como uma das grandes inovações do S8, mas só recebeu "voz própria" nesta quarta-feira, três meses depois do lançamento do aparelho no mercado norte-americano.

Antes dos EUA, o assistente já estava disponível na Coreia do Sul. Ainda não há previsão, porém, para que o Bixby comece a falar português e seja lançado "oficialmente" no Brasil.

Quem quiser testar a funcionalidade, porém, pode mudar o idioma do seu S8 para o inglês e esperar pela atualização do sistema, que está sendo lançada ao longo desta quarta-feira pela Samsung.

Hoje, o sistema já permite que usuários possam fazer perguntas sobre o tempo – sendo capaz de entender perguntas formais ("qual é a previsão do tempo hoje?") ou expressões simples ("me mostre o tempo") –, ler mensagens de texto ou "conversar" com outros aplicativos, como o Google Maps. No vídeo abaixo, em inglês, é possível saber mais sobre como o sistema funciona.

Caixa de som. Os planos da Samsung com o assistente, porém, não param por aí. No início deste mês, o jornal norte-americano Wall Street Journal revelou que a sul-coreana está trabalhando no desenvolvimento de uma caixa de som conectada, até aqui chamada de Vega.

Por enquanto, porém, o projeto esta com andamento atrasado – e o motivo é o próprio Bixby. Como os dois sistemas – Bixby e Vega – são complementares, sua equipe de desenvolvimento deve ser parecida e os projetos atrasaram.

De qualquer forma, o Vega terá um mercado interessante para desbravar quando chegar ao mercado. Hoje, o setor é dominado pelo Echo, da Amazon, mas Apple e Google começam a mostrar suas garras com o HomePod e o Google Home.