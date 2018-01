Samsung lança segundo smartphone com sistema operacional próprio - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

A gigante da tecnologia Samsung Electronics lançou hoje, 14, o segundo smartphone com o Tizen, o sistema operacional próprio da fabricante. Esta é mais uma tentativa de aumentar a popularidade de seu ecossistema de software próprio, que busca diminuir a grande dependência da sul-coreana com o Google, empresa dona do sistema operacional Android.

A Samsung informou que o Z3 será vendido na Índia a partir da próxima quarta-feira, 21, por 8.490 rúpias indianas (o equivalente a R$ 500). Apesar de ser mais caro que o preço de lançamento de seu antecessor, o Z1, o novo celular oferece hardware melhorado, que inclui um processador mais rápido, além de telas e câmeras de maior qualidade.

De acordo com a Samsung, o Z3 possui tela de 5″ HD e painel Super AMOLED. Ainda vem com um processador quad-core com 1,3 GHz, 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno. O smartphone conta com bateria de 2.600 mAh e apresenta recursos para economizar o gasto de energia. Ela ainda pode ser encontrado nas versões dourada, preta e prata.

A maior fabricante de smartphones do mundo está tentando reduzir sua dependência do Google, cujo sistema operacional Android está instalado nos smartphones Galaxy, os principais celulares da Samsung. A companhia também lançou outros produtos neste ano com o Tizen, incluindo o relógio inteligente Gear S2 e televisores premium.

O começo do Tizen no mercado de smartphones foi conturbado. Há um ano, quando a Samsung anunciou que apostaria em um sistema operacional próprio, o Z1 foi programado para ser lançado em alguns países, como Rússia e Japão. O início das vendas, entretanto, acabou sendo abalado pela quantidade pequena de aplicativos para o Tizen, que poderia dificultar as vendas.

Procurada pela reportagem, a Samsung afirmou que ainda não há informações sobre a venda de aparelhos com o Tizen no Brasil.

