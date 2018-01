Samsung pode lançar Galaxy Note 8 em agosto - Link - Estadão

Reuters A Samsung anunciou o lançamento do Galaxy Note 7 no início de agosto. O aparelho chamou a atenção pela tela curva de 5,7 polegadas e o leitor de íris. Em comparativos iniciais, ficava à frente até mesmo do iPhone.

A Samsung planeja fazer um evento para anunciar o Galaxy Note 8 em Nova York em agosto, disse uma pessoa próxima à empresa à agência Reuters nesta terça-feira.

Segundo a fonte, a empresa deve lançar um novo modelo do aparelho com tela de 6,2 polegadas e duas câmeras traseiras – são características que, em tese, a empresa aposta para apagar o trauma do Galaxy Note 7.

Lançado no ano passado, o aparelho sofreu dois recalls e depois foi retirado do mercado por problemas com sua bateria, que teve explosões e até pequenos incêndios. A fonte disse não ter mais informações sobre o aparelho, nem sobre seu preço. Procurada, a Samsung não quis comentar o assunto.

É uma surpresa, porém, que a Samsung vá continuar a lançar aparelhos com a marca Note, usada em seus celulares premium. O incidente com as baterias da Samsung custou à empresa cerca de US$ 5,4 bilhões e afetou sua credibilidade.

Em janeiro, a empresa divulgou que problemas com duas baterias de fornecedores diferentes causaram os problemas no Galaxy Note 7. A empresa implementou diversos processos de segurança para elevar a qualidade de suas baterias – para analistas, as medidas tem ajudado a empresa a reconquistar a confiança dos consumidores.

O Galaxy S8, da Samsung, teve boa demanda por parte dos consumidores – analistas esperam que o aparelho bata recordes de venda da Samsung. Ainda não houve nenhum incidente de incêndio ou explosão causados pela bateria do S8.