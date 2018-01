Samsung pode lançar Galaxy S9 antes do previsto - Link - Estadão

EFE/Alberto Est?vez Evento de lançamento ocorrerá em Nova York

O Galaxy S9, nova versão do principal smartphone da Samsung, deve ser anunciado em fevereiro de 2018. O início das vendas, segundo a agência de notícias Bloomberg, deve acontecer em março, mas as datas podem sofrer alterações. A Samsung não confirmou as informações. Se isso acontecer, o Galaxy S9 pode ser revelado um mês antes do período habitual de lançamentos, que acontece entre março e abril.

O Galaxy S8, lançado pela Samsung no final de março deste ano, foi o primeiro smartphone lançado pela empresa após o fracasso do Galaxy Note 7, que foi retirado das prateleiras após uma série de casos de explosão. Com o aparelho, a companhia sul-coreana mostrou que havia aprendido com os problemas enfrentados e que adicionou uma série de processos de segurança na fabricação de seus smartphones, para garantir que a bateria dos produtos não apresentassem defeitos.

Em sua nova versão, que deve ser chamada de Galaxy S9, a principal novidade do dispositivo deve ser o uso de um sensor de digitais embutido no vidro da tela. Em relação ao design, não são esperadas grandes mudanças, embora o chefe de mobilidade da Samsung tenha afirmado recentemente, que a Samsung pretende lançar um smartphone flexível ainda em 2018. A câmera e a tecnologia de reconhecimento facial usadas no aparelho também devem passar por melhorias na nova versão.