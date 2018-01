Samsung trabalha em caixa de som conectada, diz jornal - Link - Estadão

Samsung Com o Galaxy S8, a Samsung apresentou sua nova assistente pessoal, a Bixby

A Samsung está trabalhando no desenvolvimento de uma caixa de som conectada, que vai funcionar com o auxílio do sistema de inteligência artificial da empresa, o Bixby. Segundo o jornal norte-americano Wall Street Journal, o aparelho tem nome de projeto Vega, e ainda não tem data de lançamento nem especificações definidas.

De acordo com a publicação, o motivo do atraso é o próprio Bixby, assistente pessoal lançado pela Samsung no início deste ano, junto com o smartphone Galaxy S8. Apesar de todo o alarde da Samsung, o aparelho chegou às lojas dos Estados Unidos sem ter uma versão do assistente pessoal para o inglês – segundo o WSJ, isso só deve acontecer no segundo semestre.

Como os dois sistemas – Bixby e Vega – são complementares, sua equipe de desenvolvimento deve ser parecida e os projetos atrasaram.

De qualquer forma, o Vega terá um mercado interessante para desbravar quando chegar ao mercado. Hoje, o setor é dominado pelo Echo, da Amazon, mas Apple e Google começam a mostrar suas garras com o HomePod e o Google Home. Além disso, a Microsoft deve liberar o Windows 10 para uma série de produtos semelhantes e as orientais Alibaba e Line estão se preparando para lançar dispositivos com a mesma função.