AFP/Lluis Gene O presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung, DJ Koh, fala na apresentação da empresa na MWC 2018

A Samsung vai lançar no segundo semestre uma caixa de som conectada que funcionará com o auxílio da assistente pessoal Bixby no segundo semestre de 2017. A confirmação foi dada nesta segunda-feira, 26, pelo presidente da divisão de dispositivos móveis da sul-coreana, DJ Koh, ao jornal americano The Wall Street Journal, durante a Mobile World Congress (MWC), feira de tecnologia que acontece nesta semana em Barcelona. Ontem, a empresa apresentou na MWC o novo smartphone Galaxy S9.

Com isso, a empresa está prestes a disputar mais um mercado com a Apple, que lançou recentemente o Home Pod. A competição mais dura, no entanto, será com a Amazon, que lidera o mercado de caixas de som conectadas com o Amazon Echo, e com o Google, que já lançou diversas versões do Google Home.

Ainda não há muitas informações sobre como será a caixa de som nem quanto ela vai custar, mas é bastante possível imaginar que o aparelho terá conexão com o sistema de casa conectada da empresa, o SmartThings, que ganhou uma reformulação em janeiro após a Consumer Electronics Show (CES).

Além disso, o dispositivo deve poder conversar com diferentes eletrodomésticos fabricados pela empresa, tocar música e claro, se comunicar com os smartphones feitos pela sul-coreana. Na entrevista ao jornal americano, Koh disse que quer focar em "algo premium" para a nova caixa de som, o que pode indicar a intenção de competir diretamente com o Home Pod, fabricando aparelhos mais caros.

Os rumores de que a Samsung está trabalhando em uma caixa de som conectada são antigos. Em agosto do ano passado,uma notícia do Wall Street Journal dava conta de que a Samsung preparava um dispositivo do tipo com o codinome Vega, mas que seu progresso estava sendo atrapalhado pelos problemas da Samsung com o Bixby.