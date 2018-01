Samsung vai lançar Galaxy S8 em março, diz jornal - Link - Estadão

Após a Samsung adiar a data de lançamento do Galaxy S8, não pararam de surgir rumores de quando o celular será lançado. O jornal norte-americano The Wall Street Journal, no entanto, não tem dúvidas: de acordo com reportagem publicada nesta sexta-feira, 10, o novo smartphone topo de linha da Samsung será lançado em março. Além disso, novas características técnicas do aparelho, como um assistente pessoal e detalhes sobre a tela, também foram reveladas pelo jornal.

De acordo com fontes ouvidas pelo The Wall Street Journal, o Galaxy S8 será apresentado ao público em um evento em Nova York, em algum momento de março. O aparelho ainda contaria com vários detalhes diferentes em comparação com o S7, último lançamento da Samsung para esta linha. O principal deles seria a diminuição do tamanho da borda do celular, que se tornaria apenas um pequeno e delicado detalhe. Para isso, até mesmo o botão de home — presente em quase todos dispositivos da Samsung — seria retirado para que a tela tomasse conta da frente do aparelho.

Além disso, detalhes foram revelados sobre o novo assistente pessoal da fabricante sul-coreana. Chamado de Bixby, ele deverá competir com a Siri, da Apple, e com o Assistant, do Google. Ao contrário deste último, porém, não será preciso digitar para se comunicar com a inteligência artificial: o assistente reconheceria a voz do usuário. Segundo o jornal, no entanto, o Bixby não seria uma grande novidade: ele é um aprimoramento do SVoice, já apresentado pela Samsung.

Por último, a bateria do aparelho deverá ter a mesma capacidade do problemático Note 7: 3.000 mAh e 3.500 mAh para seus modelos convencional e de tamanho maior, respectivamente. As informações divulgadas pelo jornal norte-americano não foram confirmadas ou desementidas pela Samsung.

Trajeto. O lançamento do Galaxy S8 está cercado de expectativa por conta de usuários e mercado. Afinal, a Samsung acaba de passar por uma grave crise: em outubro de 2016, alguns aparelhos do modelo Galaxy Note 7 começaram a explodir e a aquecer. Imediatamente, a fabricante fez recall global do produto, mas não adiantou. Os smartphones, com certificado de segurança após o recall, continuaram a apresentar o mesmo problema. No final, a Samsung recolheu os celulares e descontinuou a linha do Note 7.

Em janeiro, a explicação veio: os celulares explodiram por conta de um problema na fabricação das baterias. Uma falha faziam com que elas aquecessem e explodissem. A partir daí, a empresa adotou uma série de medidas de segurança e adiou o lançamento do Galaxy S8, que era esperado para ser lançado ainda em fevereiro, na MWC.