Samsung vai revelar novo Galaxy Note em 23 de agosto - Link - Estadão

Houve inúmeros relatos de que a bateria do aparelho explodia durante o carregamento

A Samsung começou a distribuir no final da noite desta quinta-feira, 20, os convites para o evento de lançamento do Galaxy Note 8, nova versão do smartphone que teve de ser retirado do mercado por conta de diversos relatos de explosão e duas tentativas de recall. A fabricante sul-coreana pretende anunciar o produto em 23 de agosto, em um evento na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

A Samsung ainda não divulgou as especificações do aparelho, mas informações de fontes próximas dão conta que o Galaxy Note 8 deve ganhar design muito parecido com o Galaxy S8, com bordas reduzidas e laterais curvas. O smartphone também virá com a caneta Stylus, que virou uma marca do produto. Ele deve ganhar também o sistema de câmera dupla, similar ao existente no iPhone 7 Plus.

O smartphone é a aposta da Samsung para se preparar para o lançamento do novo iPhone, em setembro. Em 2017, faz dez anos desde que a primeira versão do smartphone da Apple, principal rival dos modelos topo de linha da Samsung, foi lançada no mercado.

Novela. O Galaxy Note 7, atual versão do smartphone da Samsung, sofreu recall global após dezenas de casos de explosões e aquecimento do aparelho. De acordo com a fabricante sul-coreana, mais de 2,5 milhões de unidades, dentre consumidores e varejistas, tiveram que passar pelo recolhimento forçado.

Mesmo depois do primeiro recall, novos relatos de superaquecimento surgiram em unidades que haviam sido trocadas pela empresa. Houve, até mesmo, uma ocorrência de ameaça de explosão, quando um Galaxy Note 7 soltou fumaça durante um voo nos Estados Unidos. Por conta disso, a empresa convocou novo recall, mas acabou por descontinuar o aparelho em outubro, dois meses após o anúncio do produto. Em uma investigação interna, a empresa determinou que uma falha na bateria foi a principal causa do problema.

Desde então, a Samsung colocou novos smartphones no mercado de outras linhas, incluindo o Galaxy S8, principal smartphone da linha da empresa, que foi bem recebido no mercado. A empresa anunciou diversas melhorias em seu controle de qualidade para evitar que novas falhas aconteçam. Apesar disso, o lançamento da nova versão do Galaxy Note 8 é cercado de expectativa.