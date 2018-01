SanDisk exibe primeiro cartão SD com 1 TB de armazenamento - Link - Estadão

Divulgação Cartão teria capacidade para armazenar 320 mil fotos em alta resolução

A SanDisk mostrou nesta terça-feira, 20, um cartão de memória SD com 1 TB de capacidade de armazenamento. A demonstração foi realizada durante a Photokina, feira especializada em fotografia e vídeo realizada em Colônia, na Alemanha.

O produto ainda está na fase final de desenvolvimento e não existe uma previsão de chegar ao mercado – seu público alvo está em produtores de vídeos e fotógrafos. Em 1 TB, é possível guardar cerca de 40 filmes em alta definição. Já em fotos digitais de alta resolução, seriam 320 mil e em músicas, 16,6 mil horas (666 dias ou quase 1 ano e 9 meses).

É a segunda vez que a SanDisk tenta mostrar cartões de memória com capacidade de armazenamento suficientes – e muito – para rodar um computador. Em 2014, a empresa apresentou na mesma feira um cartão SD de 512 GB, vendido hoje no mercado americano por cerca de US$ 800. Aqui no Brasil, o mesmo cartão é vendido por mais de R$ 2 mil.