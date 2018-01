Sem filas; Apple inicia venda do iPhone 6S no Brasil - Link - Estadão

Hélvio Romero/Estadão

Fã da Apple, Marcos Tomazini comprou dois iPhones 6S nesta sexta-feira Fã da Apple, Marcos Tomazini comprou dois iPhones 6S nesta sexta-feira

A Apple iniciou nesta sexta-feira, 13, a venda dos novos modelos de iPhone no Brasil. Os modelos iPhone 6S e iPhone 6S Plus já estão à venda na loja online da Apple e em sites de comércio eletrônico desde a 0h de hoje; os smartphones também estão à venda nas duas unidades da Apple Store, em São Paulo e no Rio, e em revendas autorizadas da marca, além de algumas lojas de varejo.

Leia também:

8 principais recursos do iPhone 6S e do iPhone 6S Plus

Mais fotos do lançamento dos novos iPhones em São Paulo

Leia todas as matérias do Link desta semana

Ao contrário de outros países, onde filas de fãs se formaram em frente às lojas da Apple, a presença de brasileiros foi tímida na entrada da Apple Store do Shopping Morumbi, em São Paulo. Menos de dez pessoas aguardaram a abertura da loja, às 10h da manhã, para comprar o novo aparelho.

O engenheiro eletricista Marcos Tomazini, 36 anos, foi o primeiro a comprar o iPhone 6S na loja da Apple em São Paulo. Usuário do iPhone desde 2011, ele troca de aparelho todo ano e se planeja para isso. “Eu vendo o meu modelo antigo e guardo parte do dinheiro para comprar o produto no final do ano”, disse Tomazini, em entrevista ao Estado.

O primeiro consumidor a entrar na loja foi recebido pela equipe da Apple, que segue um roteiro nas lojas da marca no início das vendas em todo o mundo. Os vendedores se abraçam e cumprimentam as primeiras pessoas que saem da loja com a nova versão do iPhone nas mãos.

Tomazini saiu da loja da Apple com dois iPhones 6S com 64 GB de memória, vendidos a R$ 4,3 mil. Ele conta que entrou mais tarde no trabalho para estar entre os primeiros a comprar o produto. “Eu sabia que não ia ter muita gente, por conta do preço alto e do momento econômico”, diz o engenheiro.

Pré-venda. A Apple não realizou pré-venda dos novos iPhones no Brasil em 2015, mas o aparelho está disponível para reserva em sites de comércio eletrônico desde a última sexta-feira. A versão mais básica do iPhone 6S, com 16 GB de memória, chegou ao Brasil com preço de R$ 4 mil – 25% mais alto que a versão atual, o iPhone 6. No caso do 6S Plus, a versão básica custa R$ 4,3 mil – 19,5% mais alto que a atual.

As novas versões do iPhone, lançadas no início de setembro, já estão disponíveis em 40 países, incluindo Estados Unidos, Espanha e México. A fabricante deve lançar os novos modelos em 130 países até o final do ano. De acordo com a Apple, os celulares bateram recorde de vendas, com mais de 13 milhões de aparelhos vendidos nos primeiros três dias após o lançamento.

Novos recursos. Além do 3D Touch, os novos iPhones oferecem câmeras de qualidade superior às versões anteriores. A câmera traseira fotografa com resolução de 12 MP, que agora também filma em resolução 4K. A câmera frontal agora é de 5 MP, ganhou recurso que faz a tela acender para simular o flash – uma saída para não encarecer ainda mais o aparelho.

O iPhone 6S mantém a tela de 4,7 polegadas da versão anterior, enquanto o 6S Plus ficou um apenas 0,2 polegada maior, com tela de 5,7 polegadas. Os dois produtos são equipados com sistema operacional iOS 9, a versão mais recente anunciada pela Apple.