Smartphone com marca Pepsi será lançado na China - Link - Estadão

Reuters

Pepsi vai emprestar marca para novo smartphone na China

A Pepsi anunciou que pretende lançar nos próximos meses uma linha de smartphones e acessórios na China. A empresa confirmou a informação, após fotos e especificações de um dos novos celulares vazarem na web. O primeiro smartphone com a marca Pepsi terá tela de 5,5 polegadas, processador de oito núcleos e vai usar o Android na versão 5.1 ou Lollipop.

A empresa do ramo de refrigerantes não vai produzir o aparelho. A marca Pepsi será licenciada para uma fabricante chinesa, que será a responsável pelo projeto do aparelho. Em entrevista ao site Business Insider, um porta-voz da PepsiCo afirmou que não pretende entrar na disputa pelo mercado de dispositivos móveis, mas que a ideia é oferecer um produto exclusivo aos consumidores.

Chamado de Pepsi P1, o smartphone terá tela com resolução Full HD (1.920 x 1.080 pixels), processador da MediaTek de 1,7 GHz com oito núcleos, 2GB de memória RAM, além de 16 GB de memória. Em linha com outros smartphones avançados, o modelo terá câmera traseira que fotografa com resolução de 18 megapixels e frontal de 5 megapixels.

De acordo com o site Mobipicker, a Pepsi deve lançar o aparelho na China em 20 de outubro. A estimativa é de que o Pepsi P1 seja vendido no mercado asiático por US$ 205 (cerca de R$ 790).