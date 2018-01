Smartphone da Asus, Zenfone 3 Zoom chega ao Brasil a partir de R$ 1,9 mil - Link - Estadão

Divulgação O Zenfone 3 Zoom é um celular de características robustas e que se tornou a aposta da Asus no setor de fotografia. Ele vem com bateria de 5 mil mAh, mais que o dobro do recente iPhone 7, e duas lentes na câmera traseira que são capazes de tirar fotos com efeito de profundidade. O aparelho ainda não tem data e preço definidos.

A Asus divulgou nesta segunda-feira, 27, o preço do Zenfone 3 Zoom no Brasil: o aparelho chegou aos varejistas e à loja oficial da fabricante taiwanesa por preços a partir de R$ 1,9 mil. Anunciado durante a feira de tecnologia CES 2017, em Las Vegas, em janeiro, o Zenfone 3 Zoom é uma versão "para fotografia" do Zenfone 3, principal smartphone da Asus no País.

O aparelho chegou ao Brasil em duas cores: prata e preto – uma terceira versão, em rosa dourado, deve chegar apenas no segundo semestre.

Além das cores, o Zenfone 3 Zoom terá três modelos no País: a versão com armazenamento de 32 GB e memória RAM de 3 GB está sendo vendida por R$ 1,9 mil. Já versões com 64 GB e 128 GB de armazenamento saem por R$ 2,2 mil e R$ 2,5 mil – os dois têm 4 GB de memória RAM.

Especificações. O Zenfone 3 Zoom tem uma bateria poderosa – de 5 mil mAh, mais que o dobro do recente iPhone 7 – e duas lentes na câmera traseira, em um sistema bastante semelhante ao do iPhone 7 Plus, capaz de tirar fotos de retrato com campo de profundidade.

Além disso, o aparelho tem uma câmera frontal de 13 megapixels, com boa qualidade para quem gosta de tirar selfies. O Zenfone 3 Zoom tem apenas 8 milímetros de espessura, com tem tela de 5,5 polegadas e suporte a vídeos 4K.

Realidade aumentada. Além disso, a Asus disse ainda nesta segunda-feira, 27, que pretende trazer ao Brasil o Zenfone AR, primeiro smartphone do mundo com o Project Tango e o Daydream, tecnologias do Google para realidade aumentada e virtual, respectivamente. Segundo a empresa, o Zenfone chegará ao País em junho, com preço "pouco competitivo".

Com tela de 5,7 polegadas, câmera de 23 megapixels e nada menos que 8 GB de memória RAM, o Zenfone AR é um smartphone de especificações parrudas.