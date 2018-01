Smartphone indiano de R$ 15 começa a ser vendido essa semana - Link - Estadão

Leia mais Empresa indiana lança smartphone mais barato do mundo por R$ 15

O smartphone Freedom 251, feito pela fabricante indiana Ringing Bells, chegará aos seus primeiros usuários nesta semana – a empresa anunciou que vai começar a a enviar os aparelhos para quem os encomendou em fevereiro por US$ 4 (cerca de R$ 15).

No entanto, por trás do preço atraente, há uma questão de negócios relevante: para cada aparelho vendido, a empresa indiana perde cerca de US$ 2,20. "Teremos uma perda, mas estou feliz por realizar o sonho de conectar indianos pobres de áreas rurais", disse Mohit Goel, fundador e presidente-executivo da empresa, ao jornal indiano Indian Express.

Segundo a empresa, cerca de 200 mil aparelhos já estão prontos para serem enviados nesse primeiro lote; há planos para abrir novas vendas em mais um lote de 200 mil unidades nos próximos meses. De acordo com estimativas, a empresa pode perder até US$ 247,5 mil com o primeiro lote de celulares vendidos.

A companhia indiana, no entanto, ainda não enviou aparelhos para testes – no evento de lançamento, a Ringing Bells mostrou protótipos que, no fim das contas, eram apenas celulares de outra empresa indiana com a marca coberta.

Com conectividade 3G, o Freedom 251 tem tela de 4 polegadas, câmera frontal de 3,2 megapixels, câmera traseira de 8 megapixels e usa o sistema Android 5.1. O aparelho tem ainda 1,3 GHz de capacidade de processamento, 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento, com entrada para cartão SD.