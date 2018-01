Snap lança seus óculos Spectacles na Europa - Link - Estadão

REUTERS/Brendan McDermid Snapchat Spectacles agora estão disponíveis em países europeus.

A Snap anunciou nesta sexta-feira, 2, que vai lançar seus óculos Spectacles na Europa. Assim, qualquer pessoa no continente poderá comprar o produto no site da Snap ou em uma das máquinas de vendas da empresa. Esse lançamento é a primeira tentativa da companhia de vender o dispositivo fora dos Estados Unidos.

Os modelos vendidos na Europa serão exatamente iguais aos lançados nos EUA em setembro de 2016. No entanto, nos primeiros meses de venda, o dispositivo não teve grande entrada no mercado americano. Uma das causas é o fato de a Snap ter inicialmente escolhido comercializar os Spectacles somente em máquinas da empresa. Apesar de ser uma estratégia de marketing interessante, a escolha dificultou o acesso do grande público ao produto. Por isso, desde fevereiro deste ano, a empresa passou a vender o produto no site Spectacles.com.

Já na Europa, a Snap escolheu iniciar as vendas simultaneamente no site e nas máquinas. Os óculos custam €149.99 e £129.99, e estão disponíveis na Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Noruega, Suíça, Suécia e Reino Unido.

Por enquanto, as máquinas de venda estão espalhadas por Londres, Paris, Berlim, Barcelona e Veneza. O plano é movê-las pelas cidades do Reino Unido, França, Espanha, Alemanha e Itália durante o verão do hemisfério norte.

Óculos. Os Spectacles são óculos de sol comuns equipados com uma pequena câmera na lateral. Ao pressionar um botão na haste, eles gravam vídeos de 10 a 30 segundos, que vão direto para o aplicativo do Snapchat via conexão Wi-Fi — ou Bluetooth, para usuários iOS — e podem ser guardados na aba de memórias ou enviados para amigos.

Os vídeos feitos com a câmera são gravados em modo circular, pois a lente possui uma angulação de 115º, para tentar imitar a visão humana. No entanto, apesar do formato de gravação, os vídeos finais são corrigidos, para poderem ser visualizados da melhor forma nos smartphones.