Foto: AFP/Pau Barrena Principal evento do ano para a indústria de celulares, feira de tecnologia em Barcelona tem lançamentos de marcas como Samsung, Nokia, LG, Alcatel e ZTE

Foto: Asus O Zenfone 5, com design que lembra o iPhone X, mas com preço sugerido de metade do smartphone da Apple será vendido no Brasil a partir do segundo semestre, prometeu a Asus

Foto: Asus O Zenfone 5 Lite tem duas lentes na câmera frontal e será vendido no Brasil, a partir do segundo semestre, com o nome de Zenfone 5 Selfie

Foto: Sikur Feito pela empresa alemã Sikur, Sikurphone é voltado para atender a demanda de empresas e governo por privacidade e será vendido por US$ 800

Foto: Reuters Com borda infinita e carregamento sem fio, o Xperia XZ2 (ao lado de sua versão compacta) é a tentativa da Sony para se igualar a Apple e Samsung no mercado. O aparelho chega no segundo semestre.

Foto: Vivo A fabricante chinesa de celulares Vivo mostrou o conceito de um smartphone cuja câmera frontal fica “escondida” e surge quando o usuário clica em um botão. O protótipo mostrado no evento tem um botão na lateral para acionar a câmera frontal. Depois de pressioná-lo, a câmera surge após 0,8 segundo na parte superior do telefone. Ela tira fotos com resolução de 8 megapixels. Esconder a câmera dentro do próprio celular foi a solução encontrada pela fabricante para expandir o tamanho da tela do smartphone, que tem ocupado cada vez mais espaço na frente dos novos modelos.

Foto: Reuters Principal lançamento da MWC, o Galaxy S9 (e seu irmão mais caro, o S9+) é o novo smartphone premium da Samsung; o aparelho tem design bem parecido com o antecessor Galaxy S8 e novidades na câmera (com lente de abertura variável) e inteligência artificial (destaque para a tradução de placas em outros idiomas com a assistente Bixby). Custa a partir de US$ 720 – leia mais na matéria do Link.

Foto: Reuters/Peter Nichols Coqueluche dos anos 1990 e usado até no filme Matrix, o Nokia 8110 ganhou vida nova em 2018. Sua nova versão chegará ao mercado europeu com duas cores (preto e amarelo), a partir de US$ 79. A cara e o conteúdo ficaram mais modernos: além de suporte à conectividade 4G, ele também chega com aplicativos como Facebook, Google Maps, Twitter e, claro, o indefectível jogo da cobrinha.

Foto: Peter Nicholls/Reuters O Nokia 1 será vendido por US$ 85 e pretende ser a ponta de lança da empresa para conquistar os 1,3 bilhão de usuários que ainda usa celulares simples em todo o mundo. O aparelho será um dos primeiros a usar o sistema Android Go, versão especial da plataforma do Google desenvolvido pela empresa para atrair pessoas em mercados emergentes para os smartphones. Além disso, terá o suporte do Google Assistant, assistente pessoal desenvolvido pela gigante americana.

Foto: Yves Herman/Reuters Já o Nokia 8 Sirocco, versão aperfeiçoada do Nokia 8 lançado pela empresa em 2017, é um aparelho de alto padrão da empresa. Com bordas curvas e tela “infinita”, o smartphone tem um design bastante parecido com o Samsung Galaxy S8, lançado pela sul-coreana no ano passado. Ele tem ainda resistência à prova d’água, carregamento sem fio e vem com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, em fase com os lançamentos premium recentes do ecossistema Android. Será vendido por 749 euros no mercado europeu.

Foto: LG Com a mesma tela, bateria e processador que o antecessor, o LG V30, o LG V30S ThinQ tem como novidades o aumento na memória RAM (agora com 6 GB) e um software de inteligência artificial para câmeras fotográficas, a AI Cam, capaz de reconhecer imediatamente o objeto em foco de uma foto e ajustar as cores da imagem antes dela ser capturada. Ainda não tem preço definido

Foto: Alcatel Primeiro smartphone do mundo a contar com o sistema Android Go, voltado para mercados emergentes, o Alcatel 1X é um celular de entrada, mas que tem leitor de impressão digital; na Europa, vai custar 100 euros