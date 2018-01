Star Wars ganha linha própria de smartphones - Link - Estadão

Para comemorar o lançamento do filme Rogue One: Uma História Star Wars, a fabricante japonesa de smartphones Sharp resolveu levar o "poder da força" do cinema para os aparelhos móveis. A empresa iniciou nesta sexta-feira, 25, a pré-venda dos celulares, que contam com as versões Dark Side (lado negro, em inglês) e Light Side (lado luminoso da força, em inglês). Infelizmente, porém, os aparelhos só serão comercializados no Japão.

De acordo com o site de tecnologia The Verge, a Sharp desenvolveu os aparelhos para a SoftBank, que, além de atuar na robótica e no desenvolvimento de softwares, opera como uma operadora de celular no Japão.

Além do visual inspirado na saga, cada celular contará com conteúdos especiais, como papel de parede exclusivo, o filme O Despertar da Força liberado em um player especial até 2020, além de toques de chamadas e notificações personalizados.

Quanto às características técnicas, os celulares também não fazem feio: eles contam com 32 GB de armazenamento, câmera de 22,6 megapixels, processador Snapdragon 820 e tela de 5,3 polegadas.

Os modelos já estão em pré-venda no Japão, mas só serão distribuídos no dia 2 de dezembro.