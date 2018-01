Tablet da Samsung Galaxy Tab S3 vai custar US$ 600 - Link - Estadão

REUTERS/Eric Gaillard Sem um grande anúncio para smartphones, a Samsung apresentou um novo tablet. Com o nome de Tab S3, o aparelho roda sistema Android, é de metal e tem traseira de vidro, seguindo o estilo dos smartphones da marca. A tela utiliza a tecnologia Amoled, que oferece cores mais expressivas e tons de preto mais puros que as telas de LCD padrão.

O novo tablet da Samsung, o Galaxy Tab S3, já tem preço para chegar ao mercado norte-americano: US$ 600. Anunciado durante a Mobile World Congress, feira de tecnologia realizada em Barcelona em fevereiro, o aparelho está sendo considerado como um rival à altura do iPad e finalmente ganhou preço nos sites de varejo norte-americanos.

O valor de US$ 600 já inclui a S Pen Stylus, caneta que acompanha o aparelho, mas não inclui o caso de teclado da Samsung, bem como um teclado que pode ser integrado ao tablet.

Segundo a Best Buy, o teclado poderá ser comprado por US$ 130, levando o preço do pacote todo para US$ 730. Ainda não se sabe qual o preço que o aparelho deve chegar ao Brasil. O dispositivo também não tem ainda data de lançamento prevista

Com tela de 9,7 polegadas, o novo Galaxy Tab S3 roda com o sistema Android, é de metal e tem traseira de vidro, seguindo o estilo dos smartphones da marca. A tela utiliza a tecnologia Amoled, que oferece cores mais expressivas e tons de preto mais puros que as telas de LCD padrão.

O aparelho também tem recursos que prometem tons de branco mais brilhantes e uma gama mais ampla de cores – pelo menos é o que se pode notar nos vídeos produzidos com essa tecnologia.