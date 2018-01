Tag Heuer anuncia novo relógio inteligente por US$ 1,6 mil - Link - Estadão

Tag Heuer Novo relógio da fabricante terá design modular

A tradicional fabricante de relógios Tag Heuer anunciou nesta terça-feira, 14, o seu segundo modelo de relógio inteligente. Chamado de Tag Heuer Connected Modular 45, o aparelho possui design modular — que permite adicionar e remover funcionalidades, como é visto no celular Moto Z, por exemplo — e deve ser encontrado nos Estados Unidos e na Europa com preços a partir de US$ 1,6 mil.

Segundo a fabricante, o celular conta com tela de 1,39 polegadas com qualidade AMOLED, que deixa as cores mais claras e nitídas. Internamente, configurações parecidas com outros smartwatches mais avançados do mercado: processador Intel Atom Z34XX, 4GB de memória e resistência à água de 50 metros. Além disso, é compatível com tecnologia de NFC, que permite finalização de compras ao aproximar o dispositivo da máquina de cartões.

Os módulos, enquanto isso, são para impedir que o celular se torne obsoleto ou canse o consumidor: se quiser, a pessoa pode trocar a pulseira e até mesmo a caixa do relógio, tornando-o um dispositivo analógico.

A justificativa para o preço alto estaria nos detalhes do aparelho. Alguns modelos são feitos em safira, ouro e até mesmo diamantes, sendo possível criar até 500 combinações de design possíveis.

Mercado. Esta é a segunda aposta da empresa no setor de relógio inteligentes.Em 2015, a fabricante lançou o Tag Heuer Connected por R$ 1,8 mil. Com detalhes em ouro e pedras preciosas, o relógio, contrariando as previsões, teve bom desempenho apesar do alto preço: vendeu mais de 56 mil unidades.