Tamanho errado de bateria foi causa da explosão do Galaxy Note 7, diz jornal - Link - Estadão

Andrew Zuis via AP Mesmo depois do recall, novos relatos de superaquecimento do smartphone surgiram

A investigação oficial da Samsung sobre as explosões do smartphone Galaxy Note 7, descontinuado em outubro do ano passado, deve apontar que o tamanho irregular da bateria foi a causa principal, de acordo com reportagem publicada nesta sexta-feira, 20, pelo jornal norte-americano The Wall Street Journal. A empresa anunciou que fará um evento na Coreia do Sul no próximo domingo, 22, às 23 horas (horário de Brasília), para explicar os resultados de sua investigação interna.

De acordo com o jornal, a Samsung contratou três auditorias de qualidade e cadeia de suprimentos independentes para fazer a investigação. Segundo fontes próximas à empresa, as três consultorias apontaram duas causas que afetaram a qualidade do smartphone. A primeira estaria relacionada aos dispositivos que usaram baterias fabricadas pela Samsung SDI, uma empresa do grupo. Elas não teriam sido encaixadas adequadamente no aparelho, o que levou ao superaquecimento das baterias e, consequentemente, à explosão.

Quando a empresa identificou a falha, em agosto, eles aumentaram a produção de dispositivos com bateria de outro fabricante, a Amperex Technology. Segundo o relatório da investigação, porém, a pressa em resolver o problema teria criado outros problemas de manufatura, que não foram revelados pelas fontes consultadas pelo jornal.

Depois de explosões em vários países do mundo, a Samsung anunciou o recall global do Galaxy Note 7 em 2 de setembro do ano passado. Logo em seguida, o smartphone foi banido pelas autoridades de aviação em diversos países do mundo, como Estados Unidos e Brasil. Em 11 de outubro, depois que unidades de reposição do smartphone apresentaram o mesmo problema, a Samsung descontinuou o produto e divulgou previsão de queda no lucro. Nos Estados Unidos, 96% unidades do smartphone foram devolvidas pelos consumidores, embora ainda haja centenas de aparelhos em uso.