Tecnologia vira brincadeira de criança na CES 2017 - Link - Estadão

Lego lançou kit para ensinar programação para público infantil

"Parece que ele nasceu sabendo mexer no computador”, exclamam tios e avós ao verem as crianças usando novas tecnologias. Esse é um bordão familiar que se repete cada vez mais, conforme os pequenos conhecem smartphones e outros aparelhos conectados à internet. Durante a CES, diversas empresas revelaram suas apostas para esse público.

A Lego, por exemplo, lançou o Boost, um conjunto de robótica e programação pensado para que crianças se divirtam ao lidar com novas tecnologias enquanto aprendem o que são circuitos e sensores. Com o kit, voltado para maiores de sete anos, é possível montar robôs que interagem com as crianças por meio de luzes e movimentos. O brinquedo ainda traz um aplicativo com as instruções de montagem.

“Nós sabemos que as crianças sonham com dar vida às suas criações de Lego. Nossa maior ambição para o Boost é realizar esse desejo por meio da tecnologia”, disse o designer responsável pelo brinquedo, Simon Kent, durante a apresentação do kit. Ele vai custar US$ 160 quando chegar às lojas dos EUA a partir da segunda metade de 2017.

A Fisher Price também apostou na inovação e lançou um triciclo fixo que interage com um jogo. A criança pedala para circular na cidade virtual enquanto ganha pontos. O jogo, chamado Mission to Tech City, auxilia na alfabetização. O brinquedo será vendido por US$ 150 e chegará às lojas no segundo semestre do ano.

A fabricante de brinquedos Mattel apresentou o Aristotle, uma caixa de som com um assistente pessoal embutido – muito parecido com o Amazon Echo. Ele serve como uma babá eletrônica: conta histórias, faz jogos e até brinca de soletrar.

Nicho. Uma das inovações que mais chamaram a atenção foi o robô Leka, voltado para crianças com necessidades especiais, como autismo e Síndrome de Down. A ideia é criar estímulos sensoriais através da luz, incentivando a autonomia dos pequenos.